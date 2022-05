En imágenes: así roban en un local de Palmares

De manera sutil y precisa, casi imperceptible; así roban en Palmares Open Mall, en Mendoza. La víctima de este hecho en particular relató el modus operandi bajo el que operó una pareja.

El robo ocurrió durante el fin de semana en el local Rama Negra ubicado en el centro comercial Palmares, Godoy Cruz. Allí, una joven se encontraba merendando con dos amigos y todo transcurría de manera normal. Sin embargo, cuando fue a buscar su mochila para buscar un elemento, no estaba.

La mujer comenzó a buscarla entre las mesas cercanas pero no aparecía; le habían robado. Tras esa situación, los empleados se acercaron para entender lo que sucedía y llamaron al supervisor.

La víctima del robo es la mujer con campera roja.

"Se demoraron una hora en pedir las cámaras porque es un servicio aparte. Me pasaron las imágenes y me dijeron que hiciera la denuncia. Cuando se resuelva todo el abogado me va a decir quién se hace cargo, si Rama Negra o Palmares. Igual me cobraron hasta la cuenta", dijo la víctima del robo a MDZ.

En concreto, la joven remarcó que le robaron las llaves de su casa, tarjetas, documentos, medicamentos, maquillajes y hasta dinero en efectivo.

El modus operandi fue rápido y preciso. Una pareja compuesta por un hombre y una mujer llegó al local y se sentó en una mesa. Luego, los sujetos comenzaron a quitarse las camperas de abrigo y las colocaron en el respaldo de la silla, tal como si fueran simples clientes.

La pareja se sienta y actúa como clientes regulares.

La mujer, que en las imágenes tiene un pañuelo de animal print, se levanta y toma su campera, pero junto a ella también se lleva la mochila de la víctima. Por su parte, el compañero se coloca su campera y espera a la mujer.