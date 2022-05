Los polémicos mensajes del mendocino denunciado que huyó de España

Desde hace algunos días, la Justicia intentaba atrapar a Diego Aldegheri, el hombre que dejó a 5 niños varados en España. Por este motivo, el Ministerio Público Fiscal pidió silencio al entorno mediático para resguardar la información y, de esta manera, lograr que no se fugue. Finalmente, este jueves se confirmó su detención e imputación por abuso, pero otros detalles resultan contradictorios.

El drama se conoció cuando Micaela Romano murió en España y sus 5 hijos quedaron varados. Todos estaban en ese país, junto a Aldegheri. Lo que no se sabía era de las denuncias que pesaban sobre él, quien volvió casi de incógnito a Mendoza. Bajo este complejo contexto, la Justicia actuó con el objetivo de atrapar al acusado antes de que se escape.

La prioridad de quienes actúan en la causa era cuidar el pudor de las víctimas, quienes tienen 17,16,11, 7 y 5 años, y tratar de repatriarlas luego de que quedaran en Zaragoza, España. Sin protección ni medios para volver, desde Migraciones, la Embajada, la Justicia y hasta legisladores de Mendoza trabajan a contrarreloj para traer a los menores a la provincia.

Ahora, Aldegheri quedó detenido y fue formalmente acusado por abuso sexual agravado a una adolescente, hija de quien era su pareja.

Diego Aldegheri.

Mensajes polémicos

Durante el último tiempo, el aprehendido utilizaba sus redes sociales para contar hechos de su vida, tales como el primer asado que realizó en Zaragoza, España, o imágenes familiares con Micaela Romano y sus hijos. Sin embargo, el último mensaje sorprende aún más. El 21 de mayo, luego de ser denunciado por abuso sexual, Diego Aldegheri le dedicó unas sentidas palabras a Romano.

"Me enamoré de vos con solo 16 años y después de 23 años lo sigo haciendo todos los días un poco más", comenzó. "Acepté tus locuras y las viví al lado tuyo de la mejor manera con un solo objetivo criar a los niños sin el dolor que nosotros sentimos", escribió luego de que la hija mayor, de 17 años, lo denunciara por vejaciones.

Y agregó: "Hoy no se y nadie lo puede explicar si es cobardía o valentía lo que hiciste pero te voy a ir a buscar a dónde estés para tenerte al lado mío solo pido que me des tiempo porque hoy no puedo bajar las brazos por mis bebés esos angeles que no entienden nada".

"Ya descansas de esta locura que es la vida siempre serás mi gran amor y te voy a encontrar aunque tenga que atravesar el mismo infierno hasta siempre mi gran amor Micaela, finalizó. Así publicaba un mensaje para Micaela.

Aunque al inicio los comentarios de amigos, familiares y allegados eran de profundo dolor y acompañamiento, con el correr de las horas las situación comenzó a ser más tensa. Las palabras de acompañamiento se transformaron en mensajes de bronca.

"O sea...es cinismo? O que onda??? Jamás pensé ver un mensaje tuyo acá.. acaso no sentís culpa por lo que hiciste? Ojalá te busque y te lleve al infierno.. ahí es donde perteneces... por todo ese daño absoluto que hiciste.. eso no tiene perdón.. . Ojala se te pudran hasta los huesos", expresó una conocida de Micaela Romano.

En tanto, otra agregó: "Es un hdp si tanto la amabas xq huiste dejando todo allá. Y venís a decir q atravesarías el infierno? Si para huir de lo q hiciste. Cobarde eso sos. Tendrás tu merecido de Dios nada se oculta tarde o temprano te cobra".

En medio de la polémica, Candela Aldegheri, la hija de 15 años del ahora detenido pidió respeto. "Quería pedirles por favor ah la gente que no saben bien como fueron las cosas, no opinen o hablen sin saber", expresó desde su cuenta de Facebook. El contundente mensaje de la hija de Aldegheri.

"A mi también me duele mucho todo lo que está pasando, que la justicia haga lo que tenga que hacer mientras tanto es inocente mí papá, acá también tiene hijos y nos afecta como ah todos incluyendo ah mí hermano de 13 años y yo con solo 15 años trato de entender todo y ser parcial para mis hermanitos en España y para mí papá y con mucho dolor que Micaela ya no está, remarcó.

La joven apuntó contra la Justicia y deseó que la situación se aclare lo antes posible para "volver a ver a sus hermanos y papá".

Finalmente le pidió al entorno que deje de publicar porque "lo que publican la afecta". "Todo lo que los adultos ponen también me afecta por eso les pido que tengan más respeto y que midan lo que ponen por Micaela y por los hijos que tienen ambos".