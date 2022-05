Caso Villa: se conoció el informe victimológico en la causa de abuso

Este viernes por la mañana, la UFI N°3 de Esteban Echeverría recibió el informe victimológico que le realizaron a la joven que denunció que Sebastián Villa la abusó sexualmente. En concreto, el documento realizado por una psicóloga y una trabajadora social compromete aún más al delantero de Boca Juniors.

La conclusión de las profesionales es clave y refiere que "se han observado características presentes en las mujeres víctimas de delitos sexuales”.

La investigación fue realizada por dos especialistas, una psicóloga y una asistente social, las cuales ahondaron en diversos aspectos de la vida de la denunciante. El informe remarca además que la joven presenta "un discurso claro, comprometido efectivamente con los hechos que relata, con actitud de colaboración".

"Se la nota angustiada y llora en varios tramos de la entrevista", puntualiza.

Por su parte, las especialistas remarcan que las acciones denunciadas habrían vulnerado su derecho a decidir por medio de la coerción, el uso de la fuerza y en el marco de la confianza de la relación de pareja que mantenían.

Casi al final del documento, las profesionales detallaron que, a fin de evitar su revictimización, se procuró que la víctima no volviera a relatar de modo pormenorizado situaciones vividas durante el tiempo de relación con el imputado.

El vínculo con Villa

Según lo volcado a la investigación por la psicóloga y la trabajadora social, la víctima relató una fuerte escena del machismo básico. "Me celaba con las mismas personas que él me presentaba. Me cubría con ropa, si llevaba algo escotado. Me hacía quitar el labial si lo consideraba muy llamativo".

En relación a la primera causa judicial que enfrenta con su expareja Daniela Cortes, la joven aseguró que siente "culpa" por haber respaldado a Villa. "Le creí a él... quisiera haberme dado cuenta", les contó a las profesionales.