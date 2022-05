Se filtró otro chat de Sebastián Villa: "El vecino llamó a la poli"

El caso de Sebastián Villa no termina de sorprender y este martes por la noche se filtró un nuevo chat entre el futbolista de Boca Junior y la denunciante. En las capturas de pantalla se alcanza a leer: "Ahora estoy arreglando con el vecino que llamó a la poli".

Hace algunas horas, la médica del Hospital Penna de Buenos Aires finalmente declaró y afirmó que "no había constancia de una lesión compatible con una violación". Ese testimonio resultaba clave ya que la mujer había atendido a la joven que denunció a Villa, en junio del año pasado, por abuso sexual.

Pese a ello, una fuente judicial confirmó que la testigo reconoció "que ella firmó el certificado médico" en el que se dejó constancia que la denunciante manifestó sentir dolores en la zona genital. Sin embargo remarcó que en dicho informe no se detalló la existencia de lesiones compatibles con un abuso sexual.

La médica indicó que se practicó "un examen ginecológico normal" y que, si hubiera detectado alguna lesión compatible con abuso sexual, habría dejado constancia de la misma en el certificado porque así lo requiere el protocolo para estos casos, indicó un vocero judicial.

Por su parte, para el abogado de la denunciante, Roberto Castillo, la declaración de la testigo fue "contradictoria" y, en ese sentido, dijo que la médica declaró que no recordaba haber asistido a la víctima porque atiene a 35 personas por día y que pudo haberla atendido otra facultativa.

Los chats

En medio de esa situación, nuevos chats entre la joven y el jugador colombiano salieron a la luz. En él es posible ver que la mujer le afirma que "un vecino llamó a la poli".

Con el horario y día que marcaba la aplicación, la investigación confirmó que los informes del 911 y del Ministerio de Seguridad Bonaerense remarcan que un vecino de la casa del futbolista llamó a la policía porque escuchó gritos. Esta situación sucedió la noche del aparente abuso.

Esto además se logró confirmar gracias a lo expuesto por la víctima. “Me enteré luego de que un vecino había llamado a la policía porque yo gritaba por lo que me estaba haciendo Sebastián", dijo la víctima en su declaración inicial.

Sin embargo, la respuesta de Villa sorprende aún más ya que le pide que "no haga nada" porque "él no puede dar de qué hablar".

"Yo se que tu me quieres. No vallas a hacer nada", se lee en el chat. Y continúa: "Sabes que no puedo dar de qué hablar. Hágalo por mi familia. Yo soy el pan de cada día". La información fue confirmada por la Justicia y pertenece a las pruebas aportadas en la causa.