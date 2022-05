Lo acuchillaron y no quiso denunciar por una "cuestión de códigos"

Un hombre ingresó al hospital de Puerto Madryn, Chubut, con varias heridas punzantes. Al revisarlo, el personal de salud le explicó que debía denunciar el hecho, pero el sujeto les contestó: "No denuncio". Frente a este contexto, efectivos policiales que arribaron al lugar tuvieron más detalles sobre la particular situación. "Es cuestión de códigos", fue la sorprendente respuesta.

El episodio ocurrió durante la tarde del lunes cuando un hombre de 30 años llegó a la guardia del Hospital Zonal "Pedro Ísola" con varias heridas punzantes. Como es de rutina tras ser atendido, los profesionales de la salud se vieron obligados a dar aviso a las autoridades ya que se trataba de un posible caso de violencia. Sin embargo, el sujeto exigió que no lo hicieran. "No avisen a la Policía. Yo no denuncio a nadie".

Pese a que se negaba a continuar con el proceso policial, la Guardia del Hospital Pedro Ísola alertó a los efectivos e inmediatamente un patrullero se hizo presente en el lugar. Luego de comenzar a interrogarlo, la respuesta sorprendió a todos.

"Es cuestión de códigos, cuando me cure lo arreglo yo o sino lo arregla mi hermano".

Finalmente, luego de identificarlo, las autoridades comprobaron que se trataba de alguien conocido en el ambiente delictivo de la ciudad de Puerto Madryn. Aunque las heridas eran complejas ya que uno de los puntazos le rozó el pulmón, quedó internado por algunas horas y luego fue dado de alta.