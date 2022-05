Quemó vivo a un trabajador rural y lo condenaron

Este viernes un jurado popular encontró Catalino Ramón Duré culpable de quemar vivo a un trabajador rural tras mantener una discusión en San Rafael, Mendoza. Ahora será el juez quien imponga la pena, pero por el tipo de delito podría ser perpetua.

Duré estaba acusado de lesiones leves, lesiones leves y coacción y homicidio criminis causa contra Félix Valdez, un trabajador rural de 63 años al que le cortaron el cuello, rociaron con aceite y quemaron mientras estaba vivo.

El crimen ocurrió en julio de 2020 en la casa de la víctima ubicada en el paraje La Izuelina en Villa Atuel. La víctima había mantenido una discusión con Duré y lo denunció ya que temía por su vida.

Duré durante el debate declaró y negó haber matado a la víctima. En su testimonio indicó: "Tuve una discusión con un muchacho en la casa de Félix Valdez. Habíamos tomado alcohol y fuimos a su casa. En ningún momento pedí comida ni me enojé por eso. Me faltó el respeto insultando a mi madre, forcejeamos, le pegué y lo apuñalé intentando defenderme. De eso me hago cargo. Luego intervino Félix Valdez, que debe haberse lastimado en el forcejeo, pero en ningún momento lo ataqué. Sé que se cortó la mano, pero no sé cómo pasó”.

Tras este violento episodio, Duré fue denunciado y la Justicia ordenó una prohibición de acercamiento, que según el acusado, "siempre respeté".

Sobre el homicidio, el hombre sostuvo que no se encontrada en esa localidad en ese momento y cuando mataron a Valdez estaba en la casa de una amiga.

Pero una de las pruebas fundamentales en contra de Duré fueron los análisis informáticos de su celular. Un experto en informática forense explicó que el día del crimen, un chip a nombre de Catalino Duré fue activado en un celular que estaba a nombre de Félix Valdez. Desde esa línea y con ese aparato realizó llamadas e intercambió mensajes con líneas telefónicas de la provincia de Chaco, con quienes podrían ser su madre y su ex pareja”, dijo.

El jurado también tuvo acceso a las escuchas de una serie de audios entre familiares del acusado. Durante la reproducción de estos archivos se escucharon frases como: “si lo llegan a pillar, está hasta las manos”; “él me contó lo que iba a hacer”; “dicen que lo había matado hace rato, pero lo encontraron el domingo, parece que el viejo le debía plata”; “nadie le vio, lo agarraron a la semana”.

Por otro lado, los psiquiatras que evaluaron al acusado indicaron que presenta distancia afectiva y dificultad para controlar los impulsos.

Este viernes, en tanto, tras una amplia deliberación, los 12 jurados populares llegaron al veredicto de culpabilidad para Duré en todos los delitos que lo acusaban. Ahora será el juez Néstor Ariel Murcia quien fije la pena, que podría ser la perpetua.