Niño armado se filmó y amenazó a sus compañeros

Conmoción en Córdoba por un video en el que un niño manipula un arma de fuego y, según sus expresiones, aseguraba la iba a utilizar contra sus compañeros del colegio.

El chico se filmó en su casa jugando con la pistola, y en una de las imágenes se observa que apunta en la nuca a su hermana menor y le dice: "Tengo una sorpresa para vos".

Además, se puede ver como el niño se pone frente a la cámara y carga el arma de fuego. Luego muestra el revolver de cerca y lanza una preocupante amenaza: "Mirá gordo, ¿está linda, eh? Mañana la voy a usar".

Según un canal de Córdoba, hay más material que no fue difundido. En ellos también hay fuertes amenazas: "Mis ganas de quemar la escuela todavía no se fueron, les digo eso, no creo que lo pueda hacer, pero sí quiero".

Foto: Captura del video

Algunos padres, preocupados por esa situación, formalizaron una denuncia en una Unidad Judicial y en el Ministerio de Educación que, según lo que se conoce hasta el momento, saben que la filmación se habría realizado el pasado domingo.

Desde la escuela informaron que el alumno que realizó el video fue suspendido. Por otro lado, los padres del niño se presentaron en la escuela para dar explicaciones de lo ocurrido y se pusieron a disposición de la investigación.

Además, la madre pidió disculpas por el video. "Me he enterado que les puede haber llegado un video de mi hijo manipulando un arma. Ya hemos dialogado ambos padres con la directora y hemos tomado medidas al respecto. Entendemos la gravedad de la situación y se han tomado medidas para que nada así vuelva a suceder. Me disculpo nuevamente", manifestó la mujer al grupo de WhatsApp.

La directora general de Conducta Policial de la provincia, María Ángeles Paredes, manifestó que la institución actuó hoy de oficio al tomar conocimiento por los medios de esa situación y que, según la investigación preliminar, el arma reglamentaria "sería de un integrante de la fuerza de seguridad que ya no se encuentra en actividad", que es pariente del niño.

"Nos hemos puesto a disposición de las autoridades educativas. Todo es materia de investigación. Estamos trabajando para identificar al dueño del arma", destacó la funcionaria policial.