Declaran culpable de asesinato en EE.UU. a Kidd Creole, pionero del hip hop

De acuerdo a lo comunicado por la Fiscalía de Manhattan, el exmiembro fundador del grupo Grandmaster Flash and the Furious 5, cuyo nombre real es Nathaniel Glover y tiene 61 años, recibirá su sentencia el próximo 4 de mayo.



Durante la última semana Glover fue sometido a un juicio con jurado en la Corte Suprema de Nueva York, en el que sus abogados argumentaron que mató una medianoche de verano en la calle a John Jolly, de 55 años, pero actuando en defensa propia.



Sin embargo, Alvin Bragg, el fiscal de distrito, consideró en su alegato que el sujeto "cometió un chocante acto de violencia" y agradeció al jurado su "cuidadosa deliberación", que finalizó ayer después de tres horas con la declaración de culpabilidad.



Según la versión presentada por la Fiscalía, Glover pasó por al lado de Jolly en la zona este de Midtown, en Manhattan, y tras un intercambio de palabras el músico se encaró con él, a quien no conocía, y lo apuñaló dos veces en el pecho con un cuchillo.



Siempre según el fiscal, Glover huyó entonces a su cercano lugar de trabajo, se cambió la ropa, limpió el cuchillo y minutos después tomó un subte al distrito de El Bronx, donde residía, y en el que se deshizo del arma arrojándola a una alcantarilla.



Jolly falleció en un hospital tras ser descubierto en la calle por unos turistas. La defensa del rapero atribuyó ese fallecimiento a mala praxis, asegurando que sus heridas no eran mortales, argumento que fue duramente cuestionado por la Fiscalía.



Kidd Creol fue uno de los protagonistas del arranque del rap en Nueva York en los años 70 como miembro del influyente grupo Grandmaster Flash and the Furious 5, que cosechó sus mayores éxitos a comienzos de la década de los 80 y que en 2007 se convirtió en la primera banda de hip hop en entrar en el Salón de la Fama del Rock.