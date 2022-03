Video: esperaba a sus hijos en el auto y fue víctima de un violento robo

Un hombre fue víctima de un violento robo mientras esperaba a sus hijos para llevarlos a la casa de su exesposa. En apenas pocos segundos, tres jóvenes se acercaron sigilosamente y le sustrajeron el vehículo.

El hecho sucedió el sábado en la esquina de Lucero y Puerto de Palos, Ituzaingó, Buenos Aires. Gabriel (55) se encontraba aguardando en el auto mientras esperaba a sus hijos, cuando tres jóvenes pasaron "como si fuesen simples transeúntes".

Aunque caminaron uno o dos metros, luego se dirigieron violentamente hasta el rodado. Allí, uno de ellos abrió la puerta del acompañante y, el otro, se dirigió hasta Gabriel. A punta de pistola y con empujones, amenazas y tirones, los tres ladrones lograron que Gabriel se bajara del vehículo.

El hombre afirmó a TN y La Gente que el auto que le robaron era el primero que había podido comprarse. Además, explicó que sus hijos de 13 y 19 años le pidieron que parara en un kiosco porque querían comprar galletitas y gaseosas.

“Estaba mirando por el espejo retrovisor que mis hijos venían caminando, cuando de golpe aparecieron los tres ladrones. Tendrían entre 17 y 18 años. Uno de ellos fue el que apuntó mientras otro le gritaba ‘tirale’”, dijo Gabriel.

“Al principio creí que venían por el celular, pero después me di cuenta de que lo buscaban era el auto, porque mi teléfono no se lo llevaron”, agregó el hombre, quien les pidió a los delincuentes que le dejaran bajar la mochila de sus hijos, pero no se lo permitieron.

Los hijos de Gabriel fueron testigos del hecho ya que se dirigían hacia el vehículo cuando su padre fue asaltado. "Mi hija mayor se largó a llorar y todavía está con miedo. A mí me da mucha angustia hablar del tema, pero decidí visibilizarlo porque necesito encontrar el auto".