Le cruzaron un alambre para robarle la moto: cayó y está muy grave

Gonzalo Vera quería llegar a su casa, pero no pudo. Durante el trayecto que realizaba en su moto, se encontró con una terrible modalidad delictiva: le cruzaron un alambre para que no pudiera pasar. Aunque segundos antes de chocar notó la situación, el joven cayó del rodado y se lo robaron. Pero el robo no fue lo más lamentable, sino que su salud quedó destruida: tiene múltiples fracturas y el pulmón perforado.

El hecho se produjo en la madrugada del viernes, en el barrio Bancario, del departamento de Godoy Cruz. Los delincuentes colocaron un alambre en la calle para lograr frenarlo y robarle la moto. Vera, quien se alertó de la situación, intentó esquivarlo, pero cayó del rodado.

Pese a que hizo todo lo que estuvo a su alcance para no ser víctima de un robo, los ladrones tomaron la moto y lo dejaron tendido en el suelo, luego del fuerte golpe que se había dado. En tanto, el joven se levantó como pudo, tomó un taxi y se dirigió hasta su casa.

En su vivienda llamó al 911 y pidió asistencia policial y de salud. Por las heridas fue trasladado al hospital Lagomaggiore, donde le realizaron dos operaciones.

"Tuvo un golpazo gigante", explicaron sus familiares. "Tiene siete fracturas de costilla y hoy le descubrieron una fractura más en el pie. Lo más grave es que tiene el pulmón perforado y algo en bazo".

El joven se encuentra en coma inducido y con pronóstico reservado. Desde el hospital confirmaron que posee politraumatismos, múltiples fracturas costales, hemotórax, neumotórax y posee el bazo comprometido.

En tanto, familiares confirmaron que este lunes apareció la moto y ya se encuentra en una comisaría. "No sabemos en qué condiciones está, pero apareció".