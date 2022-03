Sigue internado el playero golpeado: una foto es la esperanza de sus hijas

Arturo López tiene 66 años y lleva casi cuatro meses internado luego de una terrible golpiza que le efectuaron en su lugar de trabajo. Su agresor, un adolescente de 17 años, sigue prófugo. Sin embargo, en tan solo dos meses la situación procesal del joven podría cambiar. Una foto es la esperanza de sus hijas.

"La verdad es que Arturo no va a tener la misma vida. Habla incoherencias, está atado a la cama. Se le pregunta el nombre y no sabe. No sabe quiénes son las personas que lo van a ver. Es injusto”, había expresado su pareja en diciembre.

Mientras el hombre y su familia pasan momentos de dificultad y se turnan para ir a cuidarlo al hospital, el joven de 17 años sigue prófugo. Además, Agostina y Florencia, las dos hijas de Arturo, están imposibilitadas para publicar el rostro del agresor y solamente se lo puede mencionar como C.M.A. (las iniciales de su nombre).

El problema es su edad. Sin embargo, para las jóvenes esta situación se modificará el 11 de mayo, fecha en la que cumplirá 18 años y será mayor de edad.

No sabe qué le pasó

"Es muy complejo todo. Nos advirtieron que iba a ser un proceso muy largo. Lento. Ahora que lo estamos viviendo sabemos que su estado es dinámico: por momentos está bien y en otros muy mal", dijo Agostina en diálogo con TN.

Las jóvenes explicaron que "no pueden conversar con él". "Capaz habla, pero dice incoherencias o cosas que no terminás de entender. No es que le puedo contar algo y me va a responder. Mi papá no se acuerda de lo que pasó. Menciona nombres de compañeros con los que estuvo anteriormente, o amigos de la infancia. Nada más".

Agostina y Florencia en diálogo con medios de Buenos Aires.

En tanto, la familia de Arturo López aún aguarda un fallo judicial que les permita publicar el rosto del agresor, antes de que cumpla sus 18 años. “Nos dijeron que no se podían compartir las fotos de su cara, ni en la tele ni en las redes. Que por ser menor no estábamos autorizadas. Apelamos y esperamos la resolución de la Cámara para saber si previo al 11 de mayo podemos publicarlas", explicó Agostina.

"Él pasó las fiestas con su familia, habrá estado de vacaciones y yo paso todos los días -desde el 19 de noviembre de 2021- de una manera que jamás me voy a olvidar”, finalizó la joven.

El caso

El ataque ocurrió el 19 de noviembre en un estacionamiento ubicado en la calle Moreno al 800. De acuerdo a las imágenes, el joven le recrimina al playero porque su auto está rayado. Luego le da un brutal golpe que deja al empleado inconsciente.

Debido al grave estado de salud de la víctima, el fiscal de la causa pidió la detención del agresor y la jueza aceptó la solicitud. Luego se produjo un insólito hecho a pocos metros de la sede judicial. Por pedido de su padre, el joven se iba a entregar a la Policía y quedaría a disposición del Centro de Detención de Menores, pero a último momento cambió de opinión. Al parecer, el chico fue influenciado por su madre, quien le dijo que desistiera de la idea y ambos escaparon a bordo de una camioneta.

Actualmente, la situación del adolescente no ha cambiado, y permanece prófugo. Por este motivo, la familia de la víctima se mostró indignada por la situación y una de las hijas en declaraciones a la prensa sostuvo que "es increíble que este pibe esté libre. Si no lo encuentran es porque no quieren".