A un mes del hecho: qué pasó con el agresor del playero

A un mes del ataque que sufrió el playero en un estacionamiento del barrio porteño de Monserrat, la causa sigue abierta. Si bien la víctima se recupera favorablemente de las lesiones y sigue estable, la situación judicial del agresor de 17 años no ha cambiado y sigue prófugo.

Arturo López fue atacado brutalmente por el joven porque supuestamente le habían rayado el auto. El hombre quedó inconsciente y debió ser internado en terapia intensiva.

En las imágenes de la cámara de seguridad se observa como el agresor, acompañado por otros dos jóvenes y su madre, golpea a López en el lado izquierdo de la cara, por lo que el hombre cae e impacta fuertemente contra el suelo, quedando inconsciente en el lugar.

Tras atravesar varios días en grave estado, esta semana fue trasladado a un centro de atención privado donde continúa su recuperación en terapia intermedia.

En relación al atacante, si bien en un momento iba a presentarse en la fiscalía, por un consejo de su madre no lo hizo y ambos escaparon a bordo de una camioneta. La situación del adolescente no ha cambiado, y permanece prófugo.

La familia de la víctima se mostró indignada por la situación y una de las hijas en declaraciones a la prensa sostuvo que "es increíble que este pibe esté libre. Si no lo encuentran es porque no quieren".