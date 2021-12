Sin reconocer a su familia: así está hoy el playero golpeado por un joven

Luego de un mes en el hospital, Arturo López, el playero golpeado por un adolescente en el microcentro porteño, continúa bajo un complejo proceso de recuperación. El hombre aún no comprende por qué está internado y no identifica a ninguno de sus conocidos. En tanto, su agresor, Carlos A., de 17 años, permanece prófugo de la Justicia.

Aunque se encuentra clínicamente estable, todavía se muestra desorientado. No puede mantener conversaciones coherentes y siempre debe estar acompañado de alguna persona. Incluso, en momentos del día debe ser atado a la cama porque quiere pararse y salir.

"La verdad es que Arturo no va a tener la misma vida. Habla incoherencias, está atado a la cama. Se le pregunta el nombre y no sabe. No sabe quiénes son las personas que lo van a ver. Es injusto”, expresó a Infobae la pareja del hombre.

Además, agregó que "el cerebro no le funciona" y que "hace más de un mes no camina y tiene 66 años".

El atacante sigue prófugo

El ataque ocurrió el 19 de noviembre en un estacionamiento ubicado en la calle Moreno al 800. De acuerdo a las imágenes, el joven le recrimina al playero porque su auto está rayado. Luego le da un brutal golpe que deja al empleado inconsciente.

Debido al grave estado de salud de la víctima, el fiscal de la causa pidió la detención del agresor y la jueza aceptó la solicitud. Luego se produjo un insólito hecho a pocos metros de la sede judicial. Por pedido de su padre, el joven se iba a entregar a la Policía y quedaría a disposición del Centro de Detención de Menores, pero a último momento cambió de opinión. Al parecer, el chico fue influenciado por su madre, quien le dijo que desistiera de la idea y ambos escaparon a bordo de una camioneta.

Actualmente, la situación del adolescente no ha cambiado, y permanece prófugo. Por este motivo, la familia de la víctima se mostró indignada por la situación y una de las hijas en declaraciones a la prensa sostuvo que "es increíble que este pibe esté libre. Si no lo encuentran es porque no quieren".