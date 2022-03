Eran amigos "con derechos" y lo condenaron a 6 años por violarla

Se conocieron en 2015 en la Escuela Superior de Policía de Tierra del Fuego, en la Ciudad de Rio Grande. La joven había asistido al lugar para acompañar a su padre, quien era fiscal federal y daba clases. Allí conoció a Maximiliano Gérez, una joven que buscaba integrar la fuerza. Cruzaron teléfonos y se empezaron a hablar a través de redes sociales.

Ella vivía en Buenos Aires, pero cada vez que iba, se cruzaban. Desde un primer momento, "eran amigos con derecho", se veían y tenían relaciones sexuales sin ataduras emocionales. Sin embargo, todo cambió el 1 de enero de 2019.

Después de la cena de Año Nuevo, se encontraron en un boliche. Gérez estaba de novio en ese momento y, según el relato del hombre, esa noche ella estaba presente. De todas maneras, la hija del fiscal y el hombre se fueron al departamento.

Ella le aclaró que no iba a pasar nada si no tenían preservativos, pero él guardó silencio. La joven fue al baño, se sacó la bombacha pero no la ropa y volvió a la habitación. Empezaron a besarse y él comenzó a insistir, pero era rotunda la negativa de la joven. En este contexto, él le propuso jugar y "avanzar sin penetración".

Hubo sexo oral, ella aceptó. Después, ella dijo que colocó sus manos en la vagina para que él no avanzara, pero el policía se las corría. En un momento, la dio vuelta, la apoyó y, aunque la mujer dijo que no, él la penetró. Ella gritó y le dijo que saliera, incluso lo empujó.

Tras ese episodio, el policía le pidió perdón mientras la acariciaba. Él se quedó dormido y ella comenzó a buscar a alguien que la pudiese sacar del lugar. Al llegar a su casa, la joven se bañó porque se sentía "sucia, asqueada". También lavó su ropa interior. Al día siguiente, la joven le contó a su madre lo que había pasado y fueron a realizar la denuncia penal.

En tanto, la versión del joven remarcaba una versión diferente: sí había encuentros sexuales, consentidos, pero sin preservativo. Y aseguró que a la joven le "gustaba que la ahorque, la ate".

Según su relato, aquella noche ella insistió para verlo y, en el boliche intentó besarlo. Cuando el tono de la situación fue subiendo, ella "nunca dijo nada del preservativo, ni que no la penetre".

Finalmente, durante la semana pasada, Gérez fue condenado por abuso sexual con acceso carnal a seis años de prisión, tras un juicio en el Tribunal en lo Criminal del Distrito Judicial Norte de su provincia.