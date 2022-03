La insólita "bitácora de viaje" que escribió uno de los abusadores de Palermo

El jueves 10 de marzo, Thomas Fabián Domínguez (21) dio su versión de los hechos de puño y letra. Su "bitácora de viaje" remarca el abuso sexual en grupo de la joven como "una experiencia más entre tantas otras".

"Desde hoy y con previas ganas de hacerlo pero sin disponer momento, yo Thomas Fabián Domínguez, me propongo así como una 'bitácora de viaje' a redactar mis vivencias con respecto a lo acontesido (sic)", redactó, de esa manera, el joven desde la cárcel. "Un echo (sic) que a pesar de su relevancia y significación, es una experiencia más entre tantas otras en mi vida, siendo esta en especial negativa, angustiante y traumática para mi. Que a pesar de su carácter y connotación no deja de ser rica en aprendizaje y conocimiento", agregó.

Al igual que Ignacio Retondo y Franco Lykan, Thomas Domínguez también dio su versión de los hechos y, en los mismos se considera inocente. En su relato, el joven resaltó su fortaleza. "He de admitir que no lleva a lugares muy favorables de mis facetas y pone a prueba casi al límite mi psiquis; siempre fui alguien fuerte en este aspecto, entendiendo que todo pasa por algo y aceptando que Dios considera esta batalla y otras favorables en algún punto para mi persona".

Thomas Domínguez durante su detención.

"Y por mucho que me cueste me encuentro siendo fuerte pese a ser inocente, entendiendo los tiempos de la Justicia y disponiéndome a esta con paciencia en virtud de descubrir la verdad", detalló.

Sobre el episodio del abuso sexual en Palermo, Thomas Domínguez explicó que se encuentra "por demás indignado, frustrado y lleno de cuestionamientos". Además, se preguntó: "¿por qué a mí? ¿Qué hacía ahí? ¿Por qué no me fui antes? ¿Por qué me acerqué a desconocidos? ¿Por qué confiaba en personas ajenas a mi vida, a mis valores e ideales?".

Su angustia

"Sin ánimos de victimizarme y siendo consciente siempre de lo que hice así como de lo que no hice, fuera del marco legal mantengo tranquila mi consciencia por nunca haber revasado los límites de un prójimo y siempre haber actuado considerando su disposición", continuó escribiendo en su bitácora.

Casi al final del relato, el joven afirmó sentir angustia por el encierro y, por lo que esta situación genera en su familia. "Esta es solo una parte de mi angustia, siendo esta revasada por el hecho de no estar con mis seres queridos, familia y amigos, lejos de mis proyectos personales y grupales, triste profundamente porque no solo me afecta a mí sino a todos aquellos que confían en mí y están poniendo su fuerza y voluntad para que recupere mi libertad y así juntos seguir adelante con todo lo que hoy por lo que una injusticia está pausado".

Domínguez es oriundo de San Miguel, en el Oeste del Conurbano bonaerense, y en el barrio es conocido como "Robacha". De acuerdo con el relato familiar, al único que frecuentaba era a Steven Alexis Cuzzoni (20). El 7 de marzo, su abogado solicitó la excarcelación de su cliente, pero fue rechazado.