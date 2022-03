La insólita defensa de Franco Lykan, uno de los abusadores de Palermo

Dos de los acusados por abusar sexualmente a una joven en Palermo decidieron hablar. Al igual que Ignacio Retondo, Franco Lykan fue el segundo en ampliar su declaración indagatoria. El joven de 24 años remarcó "ser inocente" y explicó que no tuvo contacto con la joven.

Lykan llegó frente al juez acompañado por el abogado particular Oscar Isidro Aguirre y se presentó como una persona "desempleada". Al inicio, afirmó que conocía Ignacio Retondo, a quien calificó como su amigo, y relató que el día anterior al hecho (27 de febrero) se habían juntado con otro de los acusados, Ciongo Pasotti, para ir a la casa de otro amigo en común en Villa Adelina, donde cenaron, pasaron por sus casas, luego por San Telmo y terminaron en Plaza Serrano.

Lo más destacado de su declaración es que negó haber tenido contacto con la víctima, a quien sólo identificó como "una persona más del grupo" que se formó mientras él tocaba la guitarra en Plaza Serrano.

Lykan contó que él no ingresó al "after", sino que se quedó en la puerta con la guitarra, y expresó que desde allí se fue a Plaza Serrano. Luego, por haber tomado cerveza, vino y una pastilla de "clona" (clonazepam) se empezó a sentir mal y comenzó a quedarse dormido. Por este motivo, le pidió a su amigo Ciongo Pasotti que le abriera el auto para irse a dormir, donde, según sus dichos, alrededor de las 13 o 13.30 de ese 28 de febrero, quedó "desmayado".

Franco Lykan (el tercero) se declaró inocente.

Tras ese episodio, el joven continuó su relato: se despertó "de golpe", vio que "afuera era un tumulto de gente y, cuando abrió la puerta, vio a su amigo Retondo "con el ojo todo hinchado" porque le habían pegado "una patada en la cara". Al percatarse de esa situación, salió a defenderlo y fue arrestado por un policía.

Cuando le preguntaron si ingresó acompañado al auto, respondió que "no" y en la declaración quedó asentado que "entró solo, al asiento de atrás, se acostó, cerró los ojos y se despertó con todo ese problemón, esa situación. No tiene registro del ingreso de alguna otra persona, estaba inconsciente".

En relación a la joven, Lykan afirmó que "si le preguntan cómo estaba vestida, no lo recuerda porque no la registró, era una persona más del grupo, no le dio importancia".

El caso

El hecho ocurrió el lunes 28 de febrero por la tarde, en la calle Serrano al 1300, en Palermo Soho, cuando cuatro sujetos se hallaban con la víctima en un auto Volkswagen Gol estacionado junto a la vereda. Según los vecinos, fuera del auto había dos hombres actuando como "campana" cantando y tocando la guitarra, mientras que dentro del vehículo los otros cuatro estaban abusando sexualmente de la chica.

Una pareja dueña de una panadería de la cuadra observó que en el coche estaban violando a alguien y de inmediato llamó a la línea de emergencia 911, mientras otras personas también salieron a enfrentar a los abusadores y a rescatar a la joven.

"Cuatro estaban con los pantalones bajos, empezaron a insultarnos y nos quisieron agredir. También le pegaron a un vecino que con un teléfono celular quiso registrar lo que estaba pasando, para que exista una prueba de lo que habíamos visto. A un hombre lo dejaron ensangrentado, tirado en el piso", contó Natalia, de dicha panadería, y agregó: "Todos abusaron de ella, eran como animales."

Al arribar los móviles de la Comisaría Vecinal 14A de la Policía de la Ciudad, los efectivos detuvieron de inmediato a los seis sospechosos de la violación grupal, quienes no tenían antecedentes penales y fueron llevados detenidos a distintas dependencias de la Fuerza.