La vida de Ignacio Retondo, uno de los abusadores de Palermo

Las fotos de Ignacio Retondo están en los principales portales del país. ¿El motivo? Otra joven lo denunció por abuso sexual cuando era inimputable. El joven está acusado de ser uno de los seis varones que violaron a una joven de 20 años en Palermo. Cómo era su vida, qué dicen los vecinos y de qué se lo acusa.

“Es una vergüenza lo que hicieron de publicar las direcciones. Ya van a tener respuestas nuestras”, gritó la madre de Retondo, cansada de encontrar a gente indignada por el abuso de la joven en la puerta de su casa.

Consultados por Infobae, algunos vecinos del partido de Vicente López se animaron a hablar y explicaron "que los conocen". "Acá los consideramos de los mejores vecinos. Sobre todo a la mamá: es una mujer muy querida".

Antes de que el nombre de Ignacio Retondo se viralizara por redes sociales y medios de comunicación, la familia era una más del barrio. Otro vecino relató cómo fue el momento en el que se enteraron del abuso. "Fue un golpazo escuchar el apellido de su hijo en el noticiero".

"Ni te digo ver su foto. Aunque no teníamos trato con él, lo veíamos paseando a su perro en las tardes. Todo esto nos cayó como una bomba", dijo un matrimonio que vive en esa localidad hace más de cincuenta años.

Ignacio Retondo estudia licenciatura en Relaciones Internacionales, o estudiaba. La Universidad Nacional de San Martín le inició un sumario y está a un paso de ser expulsado por el aberrante hecho que cometió junto a otros cinco varones, uno de ellos, su amigo Lautaro Ciongo.

Ambos hicieron de "campana" en la puerta del vehículo mientras otros violaban a la joven, pero también ingresaron y siguieron los pasos del resto. Además, con Lautaro compartían universidad, pero también viajes a provincias del norte argentino.

Retondo era kirchnerista y militaba en la organización "Lealtad Vicente López", pero lo expulsaron. En tanto, el Frente de Todos lo repudió. Su club de básquet, la Unión Vecinal de Munro, hizo lo mismo. Retondo junto a otros militantes de la agrupación.

Sus fotos en redes sociales reflejan un cambio en su estilo: pasó de mostrarse como un "chico bien" a ser un "hippie". Pero siempre fue un clásico chico de barrio. Su casa es modesta, típica de la clase media, con fachada blanca, un ventanal con vista a la calle, garage y el pasto bien cortado.

Aunque parecía que el joven no tenía antecedentes penales, este martes por la mañana una joven de 21 años lo denunció en la Justicia de San Isidro por otro abuso sexual. Según el relato de la chica, este hecho ocurrió cuando ella tenía 14 años.

”No le conté a nadie en ese momento, lo anulé y tenía mucho miedo por estos mandatos sociales que nos hacen creer que nosotras somos las culpables, que lo provocamos”, dijo la joven a Telefé Noticias. Ignacio Retondo, a través de los años.

Por su parte, algunas amigas de Retondo que participaron de la marcha para pedir justicia por la joven abusada en Palermo, manifestaron que "no lo pueden creer".

"Estuve con ellos la semana pasada. Yo no lo puedo creer. Compartíamos cervezas juntos. Me han acompañado a mi casa de noche para que no volviera sola. Yo pensando que estaba segura cuando no lo estaba. Es nefasto pensar que no me pasó nada porque tuve ‘suerte'".

Para la joven, "la imagen de un violador es la de un monstruo, pero mis amigas y yo compartíamos amistad con ellos".