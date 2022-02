Tras 16 días de búsqueda, hubo movimiento en el Instagram de Betiana Rossi

El caso de Betiana Rossi mantiene en vilo al país. La mujer desapareció el 7 de febrero y, desde ese día, nada más se supo sobre ella. Aunque fueron encontradas sus pertenencias, los rastrillajes por la zona no encontraron ninguna señal. Sin embargo, este martes se detectó movimiento en su cuenta de Instagram.

Los cambios en su cuenta de Instagram representarían un avance en la investigación que lleva adelante la Policía de la Ciudad, pero también ayudaría a su familia y amigos, quienes necesitan conocer dónde está Betiana. Si bien su red social es privada, mostró cambios: la mujer dejó de seguir a una persona y permitió que otros tres usuarios accedan a su cuenta.

Aunque hasta el momento no se sabe quiénes efectuaron esos movimientos, podría tratarse de la propia Betiana o de los peritos informáticos de la Policía, aunque resultaría algo extraño.

De todas maneras, durante el martes efectivos policiales realizaron otro rastrillaje en el descampado donde fueron encontradas sus pertenencias, pero con resultados negativos. Mientras, sus familiares realizaron una marcha para pedir "que aparezca".

"Que aparezca Betiana", "Betu, volvé, te extrañamos", "Dónde estás?", "Ni una menos, vivas las queremos," se leía en los carteles que portaban los participantes de la marcha. Uno de los familiares de Betiana, su hermano Martín, declaró: "No hay ninguna novedad, solo lo que se ve en las cámaras, por dónde camina, y que se la ve caminando por ahí, No hay más cámara ni noticia; todo lo que se está diciendo, llamados, pavadas, como que vendió un celular, no tiene asidero".

"Sólo se encontró la riñonera y están tratando de abrir el celular, pero no hay otra cosa de lo encontrado, que no nos dice nada", agregó, en un marco de tristeza y solidaridad de los vecinos, que se acercaban a abrazarlo. "Tengo miedo de lo que le esté pasando. Al no tener noticias en 15 días, eso nos pone mal a toda la familia. Pido responsabilidad, a la población. Si la viste vas, avisá a un policía o a alguien, y si no, difundí", añadió.

Días atrás, Griselda, una vidente fue consultada por la desaparición de Betiana y expresó que Betiana "se fue por cuenta propia". "Hay un escenario plantado sin ningún lugar a dudas... por un familiar que la está ayudando".

Para la vidente hay "algo raro en la familia de lo que no hablan". Según sus percepciones, cree que las personas cercanas a Betiana están escondiendo algo que nadie sabe.