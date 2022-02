Denuncian matanza de animales en un inmenso barrio de Mendoza

Vecinos de un inmenso barrio de la Ciudad de Mendoza denunciaron un terrible hecho de violencia y abuso que los aqueja desde hace dos semanas. En concreto, explicaron que, desde hace días, encuentran a los animales de la zona con "espuma blanca en la boca" y creen que se trataría de muertes por envenenamiento.

"Yo he visto al menos a seis perros en mi cuadra agonizando y me da miedo por los niños y nuestros animales. Mi gallo también apareció muerto", dijo Melisa a MDZ.

El hecho fue denunciado el 14 de febrero por vecinos del barrio La Favorita, pero afirman que al menos llevaban más de una semana bajo esa situación. "Desde el lunes 7 nos dimos cuenta que habían pocos perros en la cuadra, cuando normalmente hay un montón. Ellos se juntan a jugar, pero desde ese día empezamos a ver cada vez menos cantidad y eso nos pareció extraño".

Así denunciaron la situación.

"Ese día, una vecina llamó a su perro para darle la comida y lo notó muy alterado. Cuando se acerca, el perro se cae al piso y lo intentó parar pero no pudo. Al rato, su hijo se dio cuenta que se había muerto", relató la vecina quien se encuentra asustada ante la situación.

Agonizan hasta morir

Según la denuncia de los vecinos, los animales están siendo envenenados ya que "no estaban enfermos ni tenían algún tipo de lastimadura como para que hayan fallecido por eso". "Mueren así como de la nada".

En tanto, el sábado 12 se produjo otro hecho. Un vecino de la zona caminaba por la plaza barrial y vio a un perro tirado en el suelo. Aunque le llevó agua y comida, el can falleció luego de agonizar durante "prácticamente un día". "Cuando lo volví a ver, le salía algo blanco de la boca", dijo Nicolás, otro vecino del barrio La Favorita a este portal.

"En un terreno que usan de basural vimos a un perro al que le habían sacado el cuero y se venía el olor para las casas. Otra de las personas que vive acá cerca sacó a la calle varios pericotes y me dijo que tenían como espuma clara en la boca", agregó.

Para los habitantes de La Favorita se trata de un acto de crueldad insostenible porque afirman que "los perros no son malos". Incluso, temen por sus propios animales y hasta por los niños de la zona.

"Tengo dos perros que a veces salen y me da miedo que les suceda lo mismo a ellos. No los estoy dejando que se vayan de la casa. Los animales que antes veíamos, ahora ya no están. No hay ninguno, los mataron a todos", agregó Melisa.

La mujer, quien posee un comedor y merendero en su vivienda explicó que teme por los niños y niñas del barrio ya que "también podrían envenenarse". "Llamé a la Policía pero nadie ha venido todavía".

La respuesta municipal

Desde el área de Salud Animal de la Municipalidad de Ciudad, ubicado en el mismo barrio La Favorita, explicaron que por el momento no han recibido ninguna denuncia al respecto. "Ni formal ni informal".

"El equipo de veterinarios brinda atención constante y por ahora no han notado ese tipo de casos", detallaron.