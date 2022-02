Persiguió varias cuadras a una motociclista y le tiró gas pimienta en la cara porque le tocó el auto

Una joven motociclista fue atacada con gas pimienta en su rostro luego de protagonizar un confuso episodio de tránsito. Una conductora la siguió varias cuadras y la roció en la cara con ese elemento porque supuestamente le había tocado el auto.

Ocurrió el sábado pasado en Tucumán, en la intersección de Crisóstomo Álvarez y Chacabuco, cuando Johana Loto se detuvo en su moto a esperar la luz verde del semáforo, De repente comenzó a recibir insultos por parte de una mujer que manejaba un Peugeot, quien la decía que unos metros antes con el espejo de su motocicleta había golpeado el retrovisor de su vehículo.

“Le dije que eso no había pasado, que en todo caso le hubiera pedido disculpas, pero en la próxima esquina siguió insultándome y amenazándome, por lo que me fui", le dijo Johana al diario Tucumán Despierta

Lejos de terminar con el hostigamiento, "la mujer intentaba atropellarme, me tiraba el auto encima e impedía mi paso, Después empezó a echarme gas pimienta, yo no podía respirar y les pedía a los testigos que anoten la patente de quien me estaba agrediendo”, agregó la joven.

La damnificada exhibiendo la denuncia. Gentileza Tucumán Despierta

“Estaba tan violenta que no tomó conciencia de las consecuencias, yo podría estar muerta ahora. Vive cerca de mi domicilio, por lo que incluso ahora días después sigo teniendo miedo por mi vida", completó la víctima, quien sufrió quemaduras y otras lesiones.

Luego de que la motociclista radicó la denuncia la Policía identificó a la acusada, una docente de 50 años que no ha sido detenida.