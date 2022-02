Una argentina salió con el "estafador de Tinder" y lo descubrió

Una joven argentina fue una de las "citas" que mantuvo el "estafador de Tinder" Simon Leviev, cuya historia es parte de un documental de la plataforma Netflix. La argentina asegura que logró descubrirlo a tiempo y lo dejó.

Valeria Calpanchay vive en Alemania desde 2018, el mismo año que conoció a Leviev, el hombre acusado de robarle millones a decenas de mujeres a quienes conoció por la aplicación de citas.

Calpanchay tuvo una cita con el sujeto, pero detectó algunas señales que le llamaron la atención y prefirió no verlo de nuevo. Si bien el hecho había pasado a ser parte de una anécdota, cuando la joven vio el documental logró identificarlo y suspiró de alivio al saber que no formaba parte de la lista de sus víctimas.

La joven se sorprendió al ver el documental

"Tenía una cuenta de Tinder para ese entonces, así que vi a este chico llamado ‘Simon’, que parecía lindo y que viajaba mucho. También me encanta viajar, he estado en muchos países, así que pensé que le gustaría que nos encontremos. Tenía curiosidad”, contó la argentina en una entrevista para The Mirror.

En las redes, Shimon Hayut se hacía pasar por el hijo del magnate de las joyas Lev Leviev y ostentaba un estilo de vida lujoso.

Si bien Hayut le pareció simpático había algo que no le cerraba. La joven notó que Simon tenía dos celulares y en medio de la cita recibió llamadas donde hablaba de transacciones millonarias.

Simon, el estafador

"¿Quién habla de dinero frente a un extraño?", se preguntó la joven en ese momento.

Si bien el hombre tras la cita la volvió a invitar a salir, la chica desestimó las ofertas. Años después cuendo vio el documental en Netflix quedó "sorprendida".

“Me sorprende que muchas mujeres le hayan creído, pero mi teoría es que tenía muchas citas de Tinder en un día y elegía cuidadosamente a sus víctimas porque no todos pueden enamorarse de él. Era un profesional”, concluyó.