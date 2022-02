La odisea de una mujer que fue dos veces estafada en un cajero automático

Una mujer vivió una odisea tras ser estafada cuando sacó dos veces dinero de un cajero automático ubicado en Lomas de Zamora, en Buenos Aires. Tras el hecho ninguna entidad se hace cargo del hecho y la víctima asegura que no fue la única que padeció este delito.

Alajandra Galucci relató que el 20 de enero fue a sacar dinero del cajero Express ubicado en la estación de servicio de la Avenida Santa Fe y Las Heras, en Lomas de Zamora. En el lugar realizó dos extracciones de 4 mil pesos, guardó el dinero y se retiró. Momentos después, al realizar una compra se dio cuenta que en el cajero no le habían entregado 8 mil de las dos extracciones, sino 3200 en total.

En ese momento la mujer sostuvo que volvió corriendo al cajero: "había trascurrido 30 minutos de las extracciones y me encuentro con 5 personas más, también estafadas. La encargada de la Estación de Servicio nos dice que los reclamos se hacen al número de teléfono que figura en el cajero, pero como era de esperar el número no era de un abonado en servicio".

La odisea de la mujer comienza cuando nadie quiere hacerse cargo de lo sucedido. Si bien consiguió el número del cajero, le indicaron que debía hablar con Banelco.

"Llamo a Banelco me toman la denuncia y dicen que ellos se encargan, que llame en 10 días. A los 10 días llamo y me dicen que ellos ya no tenían nada que hacer, que hable con mi banco", asegura.

En el banco, Patagonia, le dijeron que se encargarían, pero diez días después indicaron que no pueden hacer nada y le aconsejaron que volviera a hablar con Cajeros Express. En Cajeros no le solucionan el problema y le mencionan que quienes reponen el dinero y hacen el arqueo son los encargados del comercio, en este caso la estación de servicios.

"Vuelvo a la Estación de Servicio y la encargada nos dice que en 24 horas nos depositaban el faltante, claro que eso nunca ocurrió. Desde ese momento la encargada también se niega a atendernos", sostuvo.

Hasta el momento nadie se ha hecho cargo de la estafa que sufrió Alejandra y otras cinco personas.

"Es importante saber que los Cajeros Express no son responsabilidad de nadie y sólo están al acecho para estafarte", finalizó la víctima.