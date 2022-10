Quedó libre el conductor que atropelló y mató al adolescente en Puerto Madero

La Justicia le otorgó el domingo la excarcelación a Martín Garbini, el joven conductor de 20 años que estaba detenido por atropellar y matar en Puerto Madero a un chico de 14 años. El niño estaba en una excursión escolar junto a sus compañeros de clase cuando se produjo el incidente.

Fuentes judiciales indicaron que a Garbini, imputado por "homicidio culposo", se le concedió ese beneficio luego de que se le impusiera una fianza de un millón de pesos, además de varias obligaciones como la prohibición de salida del país, retención del pasaporte y la obligación de comparecer ante la Justicia cada vez que sea requerido. Asimismo, se dispuso su inhabilitación provisoria para conducir hasta que se dicte sentencia definitiva en la causa.

El conductor de 20 años fue indagado el sábado ante el juez de instrucción Mariano Iturralde y aseguró que Thiago Samuel Corpus, el niño fallecido, se le apareció "de repente" frente al vehículo y que no lo pudo esquivar". El automovilista afirmó que no circulaba a alta velocidad por Avenida de los Italianos al 600 y que el niño se la apareció de repente, por lo que no tuvo posibilidad de esquivarlo y terminó atropellándolo.

Incluso, algo que declaró y también coincide con las pericias, es que el chico cruzó por mitad de cuadra queriendo alcanzar al grupo que estaba realizando la excursión escolar de la escuela secundaria número 54 de San Francisco Solano, ubicada en el partido bonaerense de Quilmes, con la que había concurrido a ese lugar para visitar la Reserva Ecológica de Costanera Sur.

El juez Iturralde antes de resolver le había corrido vista, o sea, le pidió opinión a la Fiscalía y también a la familia de la víctima que se presentó como querellante. De hecho, la defensa de Garbini había pedido de manera automática la excarcelación del conductor.