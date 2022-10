El crudo relato del papá del niño atropellado en una excursión escolar

Este miércoles se produjo una tragedia en el barrio porteño de Puerto Madero. Thiago, un nene de 13 años murió tras ser atropellado por una camioneta mientras participaba de una excursión escolar. En ese contexto, el padre del menor habló sobre el hecho y denunció a las docentes. "Yo les entregué vivo a mi hijo y no me lo cuidaron", expresó.

"A las 13:30 nos mandó una foto mi hijo que estaba disfrutando un montón, a las 16 me fueron a buscar mi esposa llorando y otro de los directivos en el auto de una directora", explicó Alberto a Crónica.

El padre del menor explicó que se enteraron de la situación al llegar al lugar porque "de la escuela no les dijeron nada". "Estuvimos viajando y ellos sabían que mi hijo había muerto, pero no nos dijeron nada. Llegamos a una comisaría y después el jefe de la Policía nos contó que un auto lo atropelló y lo mató al instante", agregó.

El trágico accidente se registró el miércoles a la tarde, a las 14.45, en avenida de los Italianos al 600. Thiago Samuel Corpus se encontraba junto a sus compañeros de la escuela secundaria 54 de San Francisco Solano, cuando salió corriendo y fue embestido por una camioneta conducida por un joven de 20 años.

Pese a que una ambulancia del SAME llegó al lugar y los médicos intentaron reanimar a Thiago, no lo lograron. "Un grupo de chicos que estaba de excursión, lamentablemente uno de ellos fue atropellado por una camioneta. A los tres minutos llegó la primera ambulancia, a los cinco la segunda y dos motos médicas, pero lamentablemente nada se pudo hacer", informaron desde el SAME.

A su vez, el titular del Sistema de Atención Médica de Emergencias, Alberto Crescenti, expresó que el menor sufrió un "traumatismo grave de cráneo y murió en el acto".

En ese contexto, el padre de Thiago apuntó contra los directivos y docentes de la escuela que estaban a cargo de la excursión. "Yo les entregué vivo a mi hijo y no me lo cuidaron. Quiero justicia para mi hijo, por qué no lo cuidaron, mi único hijo varón. En una excursión, él estaba contento de ir".

Por su parte, Policía Científica trabajó en el lugar y dio por acreditado que el grupo cruzó por la mitad de cuadra y lo hizo entre vehículos que estaban estacionados. Ahí fue cuando el adolescente se alejó y fue atropellado por la camioneta que conducía el joven de 20 años.

Tras el accidente en Puerto Madero, el conductor se bajó a socorrerlo y también lo hizo el SAME aunque el niño había fallecido, mientras que el conductor también tuvo que ser asistido porque quedó en estado de shock. Los estudios hechos en el momento sobre el chofer arrojaron resultado negativo sobre la presencia de alcohol y drogas en sangre aunque será examinado con más profundidad por un laboratorio.

A 200 metros de donde ocurrió el accidente hay cámaras de seguridad, pero que no llegaron a captar el lugar del hecho.