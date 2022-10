Golpearon a una embarazada para robarle y su bebé podría sufrir lesiones

Una mujer con cinco meses de embarazo sufrió un brutal robo en Santiago del Estero, luego de que motochorros la interceptaran y la tiraran al suelo para poder robarle. Ahora creen que su bebé podría tener lesiones graves.

El episodio se produjo durante la madrugada del miércoles cuando Reina Luna, una joven embarazada de cinco meses, se dirigía hacia su casa luego de finalizar su horario laboral. Se subió a su moto pero minutos más tarde empezó a notar movimientos extraños.

Al llegar a los semáforos del cruce de las calles Aguirre y Formosa, en Santiago del Estero, se percató que dos motochorros comenzaron a seguirla hasta que lograron interceptarla y le tironearon la cartera. La mujer opuso resistencia ante los delincuentes y comenzó a forcejear con ellos.

En ese contexto, los sujetos la tiraron al suelo de manera violenta, sin darse cuenta que estaba embarazada. Afortunadamente, la joven no fue embestida por ningún vehículo.

Los vecinos de la zona que escucharon los gritos llamaron a la Policía y, en cuestión de minutos, una ambulancia llegó para asistirla. Luego fue derivada al Hospital Regional "Dr. Ramón Carrillo", donde constataron que la madre está fuera de peligro. Sin embargo, el equipo médico que atendió a la mujer le explicó que deberá esperar cerca de 20 días para constatar si el bebé sufrió alguna contusión que pueda comprometer su salud.

"Me he puesto mal obviamente porque tenía miedo de que me pase algo y al bebé también, pero gracias a dios hasta el momento todo está bien", dijo Reina al Noticiero 7 de Santiago del Estero.

Para describir el hecho, la mujer utilizó tres palabras: "Angustia, miedo e impotencia". A su vez, afirmó que, "de no estar embarazada, los podría haber tirado ya que iban muy despacio".