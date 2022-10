Chile está preparado para el robo a turistas argentinos

Estaban contentos con su estadía en Chile luego de haber sufrido un largo período de tiempo con los trámites aduaneros. Despreocupados, no tenían conocimiento de lo que ya se venía alertando en los medios de comunicación mendocinos: robos, con foco en los turistas argentinos.

No creían que les podía pasar a ellos. Transitaban en su automóvil por Viña del Mar, en la zona del estero, cuando un semáforo los detuvo.



Estaban rodeados por varios vehículos que aguardaban la luz verde. Ese fue el momento y el lugar fatal. Luego les explicaron el modus operandi. Pasa entre los autos una persona que deja en la rueda trasera del auto elegido una especie de adminículo redondo con un clavo prominente en el medio.

Nadie avisa desde los autos aledaños, porque son un grupo de delincuentes que están armados y en los últimos tiempos han atemorizado a los ciudadanos chilenos. Cuando los turistas arrancaron con la luz verde, a los pocos metros se dieron cuenta del

inconveniente por el traqueteo y decidieron parar en un puente para cambiar la goma.



Mientras uno abría el baúl en busca del auxilio, el otro pasajero estaba atento por si acaso. Fue en vano. A quien estaba en la parte trasera se le acercó un “comedido” ofreciendo ayuda.

En lo que tardaron en decir que no era necesario la colaboración, les abrieron la puerta trasera y se llevaron la cartera. Todas las tarjetas y los documentos se esfumaron y, a los 10 minutos, en el celular aparecieron las primeras notificaciones de consumo con los plásticos hurtados.

Veloces, los delincuentes habían gastado 2.800 dólares. Luego, vino el trámite con Carabineros, no muy expeditos ni colaborativos. El consulado fue solidario, dispuesto y rápido para proveerlos de documentos sustitutos e incluso una empleada de ciudadanía chilena les explicó el motivo de la desidia de las fuerzas de seguridad chilenas.

Con motivo de la intensa y violenta protesta social que hubo en Chile y la represión policial consiguiente, que prácticamente terminó con el Gobierno de Sebastián Piñera, la situación de la seguridad pública en Chile cambió radicalmente.

Actualmente los Carabineros no pueden ejercer su acción represiva como lo hacían habitualmente y la delincuencia tiene un campo de acción de mayor facilidad y permisividad. Es imprescindible que los turistas argentinos que visiten Chile tomen

todas las previsiones necesarias para no pasar malos momentos. La situación lo amerita porque los tiempos han cambiado. Y no para bien.