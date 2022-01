Video: conmoción por un terrible tiroteo durante un concierto en Paraguay

Al menos dos personas perdieron la vida y otras cuatro resultaron heridas en un tiroteo ocurrido este domingo en la ciudad paraguaya de San Bernardino. Una de las fallecidas es la reconocida modelo e influencer Cristina Vita Aranda, esposa del futbolista Iván Torres.

El hecho ocurrió en el anfiteatro José Asunción Flores, lugar en el que se desarrollaba un espectáculo musical llamado "Ja'umina Fest", al cual asistieron miles de personas.

La directora del Hospital Nacional de la localidad de Itaguá, Yolanda González, confirmó la muerte de Aranda, quien llegó al hospital con "pronóstico reservado" tras recibir un impacto de bala en la cabeza. En tanto, otro hombre que no fue identificado falleció en el lugar y otras cuatro personas fueron trasladadas a centros hospitalarios por heridas de bala.

La modelo e influencer Cristina Vita Aranda fue una de las víctimas fatales.

Por el momento, medios locales no descartaron que se trate de un atentado, aunque esa versión no ha sido confirmada por las autoridades. Los asistentes al evento relataron que, al inicio pensaron que se trataba de fuegos artificiales, pero luego vieron una estampida de gente que intentaba huir y ahí se dieron cuenta de lo que pasaba.

“Para entrar al concierto te pedían registro de vacunación. Mi amiga no llevó su carnet, pero igual entró. No nos revisaban el bolso. No revisaban nada”, relató una de las mujeres que estuvieron en el evento al portal ABC.

Ja'umina Fest reunía esa noche a Damas Gratis y al grupo colombiano Binomio de Oro, entre otros artistas. Justamente, durante la presentación de este último se produjo el tiroteo y, el concierto fue suspendido.

“Estaba cantando a todo pulmón los temas de Binomio de Oro cuando vi a una chica desmayarse porque presenció cómo mataban a una mujer. La gente empezó a correr, algunos manchados de sangre, tiraban cosas, abucheaban, los nervios se apoderaron de mí. Hoy valoro mucho más la vida. Se empezaron a crear teorías de lo que estaba pasando, incluso escuchamos que un grupo de 10 personas armadas estaban matando a todos, una incertidumbre horrible”, expresó la periodista Lisandra Aguilar en su cuenta de Twitter.