Terrible: una joven de 21 años fue asesinada y detuvieron a su exnovio

Una joven de 21 años fue asesinada en Córdoba y, por el femicidio, detuvieron a su expareja como principal sospechoso. Los vecinos los vieron ingresar al domicilio de la víctima horas antes del hallazgo del cuerpo.

El lamentable crimen fue descubierto por Daniela Rechimon, la madre de la joven que fue identificada como Oriana Gianinni. La mujer había salido a trabajar durante la mañana del sábado y, cuando regresó a su casa ubicada en el barrio de Trulalá, Río Cuarto, encontró a su hija de la peor manera.

Durante la mañana notó que Oriana no le respondía los mensajes ni las llamadas, por este motivo, volvió al domicilio y comenzó a revisar los diferentes ambientes de la propiedad. Cuando llegó al baño se encontró una terrible escena: su hija tirada en el suelo, ensangrentada y con una herida de arma blanca en el cuello.

Un vecino de la familia comentó que horas más temprano había escuchado llegar en moto a la expareja de Oriana, pero no notó nada extraño. El hombre se fue a dormir hasta que se despertó por los gritos de la madre cuando encontró el cuerpo.

El mismo vecino junto a otras personas también fueron testigos de la secuencia de huida: Nicolás Zabala, de 24 años, escapó a toda velocidad del lugar, luego de cometer el asesinato. A partir de estos testimonios, efectivos policiales comenzaron a buscarlo intensamente y, al poco tiempo, fue capturado.

Oriana presentaba claros signos de violencia y cortes a la altura del cuello que habían sido realizados con una pala. En diálogo con una radio de Córdoba, el padre de la víctima afirmó: "se nota que la venía acosando" porque la Policía "retrocedió el tiempo en las cámaras" de seguridad de la zona y lo vio "rondando la casa".

"Es algo que no se entiende. No sé por qué pasa esto. La crueldad que tuvo ese muchacho con mi hija, no me entra en la cabeza. Ella se peleó hace como un año porque tuvo una secuencia en la que la quiso golpear", explicó Guillermo, el padre de Oriana.

En relación a la detención del asesino, el hombre detalló que "lo encontraron en Banda Norte (una localidad de Córdoba), en la casa de un amigo. En su declaración, el amigo dice que llegó con una remera llena de sangre y que le pidió una remera a él. Cuando se estaba cambiando llegó la Policía buscándolo".