Brutal: asaltaron a una jubilada y la golpearon salvajemente

Olga, una jubilada de 71 años vivió un terrible hecho de violencia. Un grupo de delincuentes ingresó a su casa, la golpeó brutalmente y le robó el poco dinero que le quedaba.

El hecho sucedió en la localidad de Villa Maipú, en el partido de San Martín, Buenos Aires. Tres delincuentes ingresaron a su vivienda tirando abajo una reja tras haberla serruchado.

La mujer fue sorprendida mientras dormía y no le permitieron poner ni siquiera los anteojos. "Que me vea el mundo entero cómo estoy, así me dejaron", dijo la mujer ante la presencia de las cámaras de TN.

Según la jubilada se trató de dos adolescentes entre 13 y 15 años y un hombre de unos 40 años. De los tres, el último fue el que la golpeó con mayor violencia, incluso utilizó un arma.

“El hombre grande me pegó con el arma, y me arrastró por los pelos el chiquito. Tengo mucho miedo, es posible que venda mi casa y me vaya”, expresó la mujer que quedó con el rostro desfigurado por los golpes que recibió.

Los delincuentes le robaron la mitad de la jubilación y el aguinaldo que guardaba para arreglar su casa. "Me pedían plata y yo les dije que no tenía, hasta que encontraron. Mientras, me agarraban de los pelos", dijo.

La mujer, que vive hace 58 años en el lugar, expresó que la zona está liberada. "Nunca pasa un patrullero".

"No me vinieron a tomar declaración. Esto pasa solamente en San Martín. A los jubilados, pensionados, todos los días. A mí me dejaron viva y puedo contar", agregó la jubilada.