Caso Carlos Amieva: cuál será el futuro de los dos acusados por la muerte del entrenador de vóley

Mientras la familia de Carlos Amieva (53) espera el traslado de sus restos para despedirlo en las próximas horas en Tunuyán, este jueves en la tarde en el Cuerpo Médico Forense realizaban la autopsia para establecer con exactitud la causa de muerte. Con un adelanto de los resultados de este examen, la fiscalía agravaría la calificación para los dos detenidos que habrían matado a golpes a la víctima el sábado pasado.

Diego Sicre (30) y su sobrino Matías (24) -tiene el mismo apellido-, aún permanecen imputados por homicidio simple en grado de tentativa. Tras el fallecimiento del entrenador de vóley la lógica sería que pasen a estar acusados por un homicidio simple, cambio que seguramente se dará este viernes cuando los investigadores del caso tengan el primer informe de la necropsia.

De confirmarse esta modificación, los sospechosos pasan a arriesgar penas de 8 a 25 años en un futuro juicio, cuando en la tentativa podían recibir una condena máxima de 12 años.

No se descarta a futuro y seguramente será la estrategia del abogado defensor, alguna otra carátula menos grave que alivie la situación de los Sicre.

Conmoción en el Valle de Uco

En la espera de las novedades judiciales del causa, se conoció que este viernes el cuerpo de la víctima llegará a Tunuyán para ser velado y enterrado.

Estiman que muchas personas estarán presentes para darle el último adiós a Amieva, ya que era una persona conocida y muy querida en el ámbito del deporte en el Valle de Uco. Además, se desempeñó como camarógrafo en medios de comunicación.

Innumerables han sido las muestras de dolor en las redes sociales, donde también se expresó su hermana Adriana. "Lo mataron, me dejaron sin mi hermano, tardes de mates, vacaciones compartidas, domingos en familia, me sostenías, me ayudabas, me acompañabas!!!! Chau! Te querré siempre", dijo en Facebook.

Otras familiares y amigos también manifestaron su dolor en Facebook.

El entrenador resultó herido el último sábado en la noche, luego de ser golpeado en calle Irigoyen. Segundos antes había mantenido una discusión con dos hombres por cuestiones de tránsito, y según su esposa -quien luego reconoció a los acusados como los agresores en una rueda de personas-, estos sujetos se bajaron de una camioneta Toyota Hilux y arremetieron contra él. Tras el ataque escaparon, pero fueron detenidos horas después.

La víctima sufrió graves heridas y este jueves murió en el Hospital El Carmen por un traumatismo de cráneo.