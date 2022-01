Impactante video: una mujer atropelló a una nena de 4 años y huyó

Una mujer atropelló a una nena de 4 años y se dio a la fuga. El hecho ocurrió en Comodoro Rivadavia, Chubut y la Policía busca dar con el paradero de la conductora.

El pasado 6 de enero en el barrio Pueyrredón, una mujer manejaba una auto Chevrolet Onix de color naranja y atropelló a una pequeña de 4 años que se encontraba jugando afuera de la casa de su abuela. Frente al terrible hecho, la conductora no frenó: incluso apresuró su marcha y se dio a la fuga.

Un video tomado por las cámaras de seguridad de la zona muestra el momento del impacto. La niña sale corriendo en dirección hacia la calle y, pese a que un familiar intentó atraparla, no lo logró. La pequeña fue embestida por el vehículo.

Su padre, Gustavo Villaroel, confirmó que se salvó "gracias a Dios". La niña intentó cruzar la calle porque su padre estaba en la vereda de enfrente con otros hijos. "Fue un impacto fuerte. Gracias a Dios la nena esta bien, aunque está asustada con un trauma", explicó. Sin embargo, será sometida a estudios porque afirma que posee dolor de cabeza y oídos.

Mientras tanto, su madre pide ayuda en Facebook para dar con el paradero de la mujer. “Buenas tardes! Sé que no es lugar, pero no me queda otra alternativa. Necesito información, por favor", inicia el pedido.

"Si alguien conoce a esta mujer!! El día jueves 6/01 atropelló a mi nena de 4 años en barrio Roca, calle Gerónimo Maliqueo, 20: 55 hs aprox. Es un Onix naranja oscuro. No frenó y siguió de largo! La denuncia está hecha, los vídeos están. Pero no sé puede ver la patente. Mi hija hoy se encuentra bien de salud. Muchas gracias!”, escribió la madre de la nena a través de Facebook.