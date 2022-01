Brutal: el "abuelo" le daba regalos y le mostraba cómo se hacen los bebés

Una mujer de San Luis denunció a su suegro por abusar de su hija durante dos años. La niña le contó a su madre que "El Tata" la trataba como a una novia y le mostraba cómo se hacen los bebés.

La mujer había notado un comportamiento raro en su hija, veía que se exaltaba o se ponía nerviosa con facilidad. También observó que lloraba bastante. Cuando le preguntaba si se sentía bien, la niña respondía que sí. Por este motivo, la madre pensaba que quizás se trataba de una reacción por la separación con el padre de la pequeña.

Sin embargo hace algunos días la verdad salió a la luz. La niña, C., le dijo a su madre que en su teléfono había imágenes de sus dibujos animados preferidos besándose o desnudos porque "El Tata", el padre de su padrastro, le hacía ver eso. Automáticamente, C. cambió su actitud y se agitó. "Es malo es hombre, me hace cosas feas", gritó.

El hombre abusó de la menor durante dos años, desde los 8 a los 10 años de C. Frente a ese terrible contexto, la madre de la niña ratificó la denuncia en el Juzgado de Instrucción Penal 1 de Villa Mercedes, San Luis, a cargo del juez Alfredo Cuello.

La mujer relató que le pidió el celular a la niña porque quería saber qué veía en internet y, de esa manera, descubrió páginas que no debía ver. "Eran imágenes de caricaturas que ella ve, pero con contenido sexual", dijo. Al indagar sobre cómo llegó a ellas, la niña puso una mano en el pecho y le dijo que tenía que contarle lo que "El Tata D." le había hecho.

La dura confesión

C. comenzó a relatar los episodios que vivió durante dos años. Le dijo que, en diferentes ocasiones, le mostraba revistas pornográficas para enseñarle "cómo se hacían los bebés". Además, la había besado en la boca y "por todos lados". La había manoseado y le hizo "otras cosas" después de desnudarse y quitarle la ropa a ella.

La pequeña le dijo que todas esas situaciones habían comenzado cuando ella tenía 8 o 9 años y abusó de ella hasta el 2020. Lo hacía cuando bajaba el sol y ella estaba en su habitación, o cuando su hermano se encontraba en el comedor de la vivienda.

Desesperada, su madre le preguntó si "El Tata" la había amenazado para que no contara lo que hacían, pero la niña le explicó que no. El hombre le prometía regalos, le daba juguetes y ropa a cambio de que no dijera nada. Sin embargo, C. dijo que no había dicho nada porque tenía miedo, pero también porque pensaba que no era la única niña que pasaba por esa situación.

Finalmente, la niña que ahora tiene 11 años le dijo a su madre que si no hubiera conocido a su pareja, eso no hubiese pasado porque no conocería a "El Tata".