Los audios del "grupo de mamis" que desataron la violencia en una escuela

Una discusión que comenzó hablando de los chicos y pasó por el terreno minado de la política derivó en una pelea a golpes en la que un hombre perdió la visión de un ojo. Ocurrió en una escuela de Caseros (provincia de Buenos Aires), y con el correr de las horas se conocieron los audios que generaron la bronca: el germen de todo, parece, fue un enfrentamiento por chat en el grupo de "mamis y papis" del jardín del Instituto Evangélico Americano.

La animosidad entre las madres empezó con un comentario sobre los mocos de los chicos, que siguió con una aseveración sobre el expresidente Mauricio Macri. Es bizarro que de ahí se haya pasado a una pelea a golpes y que uno de los padres haya sufrido las terribles lesiones que ahora padece. Y todo enfrente de los menores.

En los audios se escucha a una de las mamás recriminarle a otra que no le atiende los llamados y no le responde los mensajes privados. Tras un breve ida y vuelta, la aludida le explica que no habla "con mamás luchonas".

¿Qué es una "mama luchona"? Se trata de una denominación despectiva y clasista -en el peor de los sentidos-, que se refiere a las mujeres que supuestamente tienen hijos de forma desordenada y los crían de manera caótica, entre pobreza y necesidades. En el siguiente video puede escucharse lo que se dijeron ambas "mamis". Luego, claro, vino la pelea de los hombres en la puerta de la institución:

Un detenido

El fiscal Fabricio Iovine ya inició una investigación sobre el caso, bajo la carátula de "lesiones gravísimas". El sujeto que golpeó al otro papá hasta quitarle la visión está detenido, pero no declaró. Testigos indicaron que todo comenzó cuando desde la escuela enviaron un comunicado en el que se pedía "no enviar a los niños con mocos" para evitar contagios de enfermedades respiratorias.

Como se señaló más arriba, alguien respondió al comunicado con una opinión sobre Macri, luego le retrucaron que no era sitio para hablar de política y de ahí en más se desató la escalada. Otra persona criticó al gobernador bonaerense Axel Kicillof, y así. Un ejemplo, en suma, de la falta de madurez que reina en el debate político nacional.