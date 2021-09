Video: periodista peleó con su hermana y casi le arranca la cabellera

Un conocido periodista de la localidad salteña de General Mosconi fue grabado mientras agredía a su hermana. En las imágenes puede verse cómo Daniel Varas tira los pelos de la mujer y mediante un forcejeo la arroja al suelo, entre los desesperados alaridos de la víctima.

Tras viralizarse el registro, Varas salió a explicar que ella lo atacó primero con un palo. Los locales saben, además, que entre ambos media una disputa legal desde hace mucho.

El incidente se habría producido alrededor de las 10 de la mañana de ayer en la casa de Varas, quien se desempeña en varios medios de comunicación de la zona. En medio de la trifulca, se ve a una mujer mayor -la madre- que intercede y advierte al periodista que "va a ir preso".

Según informan colegas de El Tribuno, "en las localidades de General Mosconi, Tartagal y Aguaray no se hablaba de otra cosa, ya que el comunicador es conocido y siempre se mostró como una persona muy educada y mesurada".

"Me duele que en las imágenes aparezca mi madre"

En diálogo con la prensa, Varas admitió estar "sobrepasado" por lo ocurrido; y se refirió a un enfrentamiento judicial que mantiene con la víctima. "Quien filmó fue su pareja, pero no mostraron la parte en que ella me golpea con un palo y si no ponía el brazo me parte la cabeza. Fui al hospital donde me hicieron curaciones, pero más allá de eso me duele que en las imágenes aparezca mi propia madre, una mujer de 79 años que no tiene paz por toda esta situación", señaló.

La pelea habría comenzado cuando la hermana del hombre intentó ingresar sin autorización a la casa donde reside Varas. La testigo que grabó el video con su celular sería una joven que es pareja de la mujer atacada.

Aquí, el registro de la secuencia: