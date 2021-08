"Maricones obtendrán el cuchillo", la amenaza neonazi a un joven

Un joven denunció en las redes sociales que fue amenazado por grupos neonazis en Mar del Plata. Los atacantes le habrían mandado una foto intervenida con un cuchillo ensangrentado y la cruz esvástica. La Justicia investiga el hecho.

Javier Andrés Moreno es un exreferente de la Asociación Marplatense por el Derecho a la Diversidad (AMADI) y denunció en sus redes sociales haber sido amenazado por grupos neonazis. No es la primera vez que el hombre sufre este tipo de agresiones. En 2016 fue amenazado de muerte y el bar del que era propietario fue escrachado con pintadas del grupo fascista.

Ahora, Moreno detalló que el jueves por la tarde "me llegó a mi cuenta de instagram @dukeconk, un mensaje de una cuenta con ideología neonazi. El mensaje era una foto mía intervenida, con una explosión de sangre en el cuello, y un cuchillo ensangrentado con el símbolo de la cruz esvástica en la empuñadura. Con el logo de su “organización”, un link de un canal de Telegram, y en letras grandes “MAR°CONES OBTENDRÁN EL CUCHILLO”.

Moreno sostuvo que hizo la denuncia en la fiscalía correspondiente y remarcó los constantes ataques que ha sufrido por parte de los grupos neonazis.

"Si bien estoy acostumbrado a que una vez por año me manden verduras podridas sea con mentiras o con amenazas, esto último es inquietante en lo personal porque está prófugo Nicolás Caputo, neonazi condenado por crímenes de odio en el 2018. Esta persona dijo muchas veces que al salir de la cárcel me iba a asesinar, y ahora no se sabe donde está, y dudo que la Justicia lo esté buscando", agregó.

Caputo (33) fue condenado a 8 años y 6 meses de prisión en 2018 por diversos ataques de odio del grupo neonazi marplatense "Bandera Negra". En abril de este año el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata le otorgó la libertad condicional al considerar que había mostrado una "conducta ejemplar" en prisión.

Nicolás Caputo, condenado por ataques de odio

Foto: Qué digital

Tres semanas después, un testigo de la causa lo denunció por amenazas y ataques físicos. Debido a esto la Justicia revocó su prisión condicional, pero no lo encontraron en su domicilio y fue declarado prófugo.

Bandera Negra

Bandera Negra es una organización juvenil neonazi de Mar del Plata, acusada desde 2014 de perpetrar varios ataques contra colectivos de la diversidad.

En 2018 fueron a juicio y los jueces Roberto Falcone, Mario Portela y Bernardo Bibel, los condenó por unanimidad, “por organizar -o formar parte- de una agrupación destinada a imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor; por el delito de pertenecer a una organización y realizar propaganda basada en ideas o teorías de superioridad de una raza, religión o grupo étnico”.

Alan Olea, Gonzalo Paniagua y Oleksander Levchenko fueron condenados a nueve años y seis meses de prisión; Nicolás Caputo a ocho años y seis meses, Giuliano Spagnolo a cinco años y seis meses, Franco Pozas a cuatro años y seis meses.