Caso Bento: un presunto jefe narco pidió declarar contra el juez

La causa de las coimas en la Justicia Federal contra el juez Walter Bento recién comienza. Este viernes un nuevo testigo solicitó declarar y podría complicar aún más la situación del magistrado.

Se trata de Nelson Fabián Pizarro, quien permanece detenido en la penitenciaría acusado de liderar una banda dedicada a la comercialización de estupefacientes. El Chirola está señalado como el líder del Clan Pizarro, cuyos miembros fueron detenidos en agosto de 2019 cuando intentaban ingresar a Mendoza 47 kilos de cocaína, cuyo valor era cercano a los 20 millones de dólares.

Pizarro pidió declarar este viernes en la causa de coimas contra el juez Walter Bento. Este pedido lo realizó días después de que Diego Barrera, otro de los testigos claves de la megacausa federal, lo vinculara.

Barerra sostuvo que Pizarro y Daniel El Rengo Aguilera sufrieron los "aprietes" de Bento para que ser beneficiados en sus causas. En ese momento, Barrera dijo:

Hay gente que ha sido perjudicada por no adecuarse a pagar un apriete por intermedio de Diego Aliaga. Daniel 'Rengo' Aguilera es uno. En la causa, esto me lo contó Diego después de hablar con Bento, se le dijo que 'si no arregla se jode'. Porque él era el pijo (sic), hacía lo que él quería. Y en la causa Pizarro, otra causa de narcos, a esa gente también le pasó. Les metieron dos testigos de Bento, rompieron la cadena de custodia (que debía tener una de las pruebas). Y ellos dos lo comentaban a título de decir 'acá el que manda soy yo'".