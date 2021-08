Suman más denuncias por abuso sexual contra un entrenador de básquet

Seis adultos denunciaron por abuso sexual a un profesor de básquet de Santiago del Estero, quien se encuentra detenido, y se espera que en las próximas horas se sumen más casos, el abogado que representa a la primera presunta víctima, que es un hombre de 34 años.



El profesor fue identificado como Manuel Manfredi y los abusos ocurrieron cuando se desempeñaba como profesor de básquet en el club Huracán de la provincia, en los años noventa. Así lo afirmó Rafael Uriel Grosso, el joven que dio a conocer su testimonio a través de las redes sociales.



"Todos son varones, mayores de edad, incluso algunos de ellos no se lo contaron a su familia", dijo el abogado querellante Gabriel Coronel Chalfón, quien explicó que las nuevas denuncias llegaron luego de conocerse el testimonio de Grosso, que se viralizó.

Menores atacados

Grosso denunció que fue abusado entre los 6 y 10 años en al menos tres ocasiones por Manfredi, tras lo cual la fiscal Jessica Lucas requirió el pasado miércoles su detención, que fue otorgada de inmediato por la jueza de Control y Garantías María Pía Danielsen.



"Las seis denuncias que ya están realizadas, todas son de santiagueños, aunque dos viven actualmente en Córdoba, uno en Río Negro y uno fuera del país", comentó Coronel Chalfón.

"Denuncien, no están solos", pidió Rafael Uriel Grosso

El abogado adelantó que prevé reunirse este viernes con otras dos supuestas víctimas "que son mayores de edad y sienten la necesidad de sumarse a denunciar lo que sufrieron" por parte el profesor.



Asimismo, señaló que espera que la Fiscalía "acumule los legajos para poder formular una sola acusación en la indagatoria" contra el hombre que está detenido pero aún no fue indagado.



En ese sentido, precisó que podría ser acusado de "abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual gravemente ultrajante y /o corrupción de menores" y sostuvo que esperará "qué figura se le aplica para buscar que se sumen las penas máximas" y que de "ninguna manera el delito sea excarcelable".

Qué dicen las denuncias

Grosso describió la primera vez que fue agredido sexualmente: "Fue después de un partido de básquet que jugamos Huracán contra Independiente (siendo yo de Huracán), ya finalizado el partido y todos volviendo al club Huracán, Manuel Manfredi me sube a su bicicleta, cuando de repente en el trayecto decide acelerar su bicicleta alejándose por completo del grupo".

"Que la distracción material ambiciosa no nos lleve a este infierno", pidió el primer denunciante

El joven señaló que los abusos ocurrieron esa vez en un predio abandonado, luego en instalaciones del club Huracán, donde Manfredi tuvo relaciones sexuales además con otro hombre en presencia de Grosso, a quien había escondido tras un nuevo abuso, y la tercera vez en un descampado.



"Fui, soy y seré víctima de abuso sexual infantil por mi profesor de básquet", remarcó en su testimonio en el que brindó detalles de esos abusos, y en el que lamentó que "haya pasado tanto tiempo para poder sanar mi interior y animarme a realizar esta denuncia" además de pedir a "toda persona que haya pasado por lo mismo, a realizar la denuncia correspondiente".



"Entre todos podemos cambiar esta realidad y lograr que los niños puedan jugar, crecer y desarrollarse de forma sana", expresó.

Consejos para adultos

El joven aseguró que "la comunicación y confianza que uno logre con sus niños es muy importante", pidió "no diagnosticar o marcar de natural un comportamiento diferente o extraño de un niño" y solicitó: "Abramos los ojos y que la distracción material ambiciosa no nos lleve a este infierno doloroso que pocos pueden liberar y sanar".



"El silencio no repara, el silencio destruye, no nos callamos más, no estás, ni estamos solos, denuncia para que se haga justicia y nadie pueda volver apagar la luz de un niño", concluyó el posteo en las redes.



Por su lado, Coronel Chalfón indicó que los delitos no estarían prescriptos ya que "en la reforma que se hizo en 2015 se suspendió la prescripción en los delitos de abuso sexual", por lo que las víctimas pueden "denunciar cuando son mayores de edad o bien ratificar la denuncia que podrían haber hecho sus tutores".



En ese sentido, se refirió al caso de Thelma Fardin quien acusó a sus 26 años a Juan Darthés de haberla violado cuando tenía 16 años durante un gira de un elenco de televisión por Nicaragua y el caso de Diego Paris, que fue acusado de abuso en Santiago del Estero también después de varios años.



El letrado afirmó que el profesor de básquet tenía una "gran manipulación hacia los chicos" y que de acuerdo a lo dicho por ellos "buscaba a quienes estaban en estado vulnerable, les compraba golosinas, gaseosa, se ganaba la confianza de ellos, les decía que los ayudaría".



"En casi todos los relatos de las víctimas es casi la misma mecánica que utilizaba para con ellos", añadió.