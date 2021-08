Caso Bento: "Se van a sorprender porque hay hasta políticos metidos"

Fabián Pizarro fue nombrado en la megacausa contra el juez federal Walter Bento como uno de los detenidos al cual el magistrado le pidió dinero a cambio de su libertad. El Chirola está preso y sospechado de liderar una banda narco en la provincia de Mendoza. Dentro de dos meses comenzaría el juicio que lo tiene como principal imputado y el viernes pasado pidió declarar y aclaró que tiene pruebas que podrían complicar más al juez.

"Se van a sorprender porque hay hasta políticos metidos", dijo Pizarro en relación a la declaración que pidió realizar y que por el momento no tiene fecha.

El Chirola permanece actualmente detenido luego de que en agosto de 2019 lo señalaran como el líder del Clan Pizarro, cuyos miembros fueron capturados cuando intentaban ingresar a Mendoza 47 kilos de cocaína, cuyo valor era cercano a los 30 millones de dólares. Si bien su caso llegará a juicio el próximo 15 de diciembre, la declaración podría cambiar la situación, ya que el hombre tendría pruebas sobre los "aprietes" de Bento, y sobre un testigo falso que habría puesto en la causa.

"Quiero contar la verdad, porque a mi me perjudicó el no haber arreglado con Bento", dijo el hombre. Pizarro sostiene, además, que los 47 kilos de cocaína que secuestraron en su causa "desaparecieron" en 10 días.

"No arreglé. Por eso me odia..."

"La droga se la dieron a Diego Aliaga -señalado como informante de la Policía y mano derecha de Bento- y la vendió en Chile a 30 millones de dólares", dijo El Chirola y agregó: "Aliaga dijo que los había quemado en 10 días, eso no se lo cree nadie".

Esta no es la primera vez que Pizarro habría sido "apretado" por Bento. El empresario de la movida tropical asegura que en 2011, cuando fue condenado a 6 años de prisión luego de que encontraron 225 kilos de marihuana en un auto abandonado, fue "visitado" en Boulogne Sur Mer por el abogado Jaime Alba -hoy también imputado en la causa-.

"No arreglé y por eso me odia Bento. Él dice que me tengo que joder por no arreglar", explicó.

La supuesta causa de por qué Pizarro no arregló -Bento le habría pedido 200 mil dólares y una propiedad- es la desconfianza. El Chirola dijo que iba a pagarle al juez una vez que estuviera afuera, pero Bento quería el dinero por adelantado, lo que generó desconfianza en el empresario.

"Quiero que salga a la luz toda la verdad y que se revea mi causa. No voy a pagar ninguna coima para beneficiar a otros porque no apoyo a los corruptos", agregó.

El defensor de Pizarro, Sergio Carreño, solicitará la nulidad de la investigación, ya que aseguran hay pruebas para demostrar las irregularidades que existieron.

"Que en mi causa no esté la droga es como que un velorio no está el muerto ¿ A quién van a velar entonces?", se preguntó El Chirola.