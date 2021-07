Crimen del periodista: las incógnitas que aún falta revelar

En el núcleo de casi cualquier crimen se hilvanan por lo menos dos historias. La que cuenta la fiscalía y la que relata la defensa. En el caso del asesinato del periodista mendocino Luziano Moreno (30), todavía no está claro cuál será la hipótesis definitiva de cada una de las partes, si bien el principal sospechoso, Pablo Rivas Stewart (27), ya fue imputado por homicidio criminis causa y robo.

Veamos: lo que está claro es que el jueves pasado Luziano fue en auto al barrio Bombal de Ciudad, supuestamente para cambiar unos pesos por dólares. Ahí se encontró con Rivas Stewart, y al menos un testigo vio que se producía un forcejeo dentro del vehículo.

En medio de eso, se habló de un tercer involucrado que habría pasado en moto para llevarse dinero. Algunas versiones apuntan al padre de Luziano, aunque eso no ha sido comprobado ni mucho menos. Desde el punto de vista de Rivas, que un allegado a la víctima se haya llevado sus dólares sería un atenuante ante lo que pueda haber ocurrido más tarde. Pero, de nuevo, aún es temprano para verificar o descartar completamente esa teoría.

Después vinieron los puntazos y la sangre. Al final de la riña, Moreno quedó malherido o muerto y Rivas comenzó a manejar el coche. Lo interceptaron en Godoy Cruz.

Según la fiscalía, Rivas intentó escapar para "descartar el cuerpo". No obstante, algunas fuentes aseguran resta mucha prueba por producir. Falta ver, por ejemplo, qué muestran las cámaras de seguridad de la zona. Aparentemente hay una en un edificio que apunta justo al sitio en el que estaba estacionado el coche. De esos registros podría sacarse información clave.

A ello hay que añadir los peritajes de los teléfonos y las computadoras de los protagonistas del hecho, lo que se sumará a las aclaraciones que puedan brindar los testigos.

Pablo Rivas, el imputado.

¿Por qué tanta violencia?

"Algo diferente a un simple robo tiene que haber ocurrido. Si no, no me explico tanta violencia", contó a este diario un especialista de gran kilometraje en las lides penales. Las puñaladas fueron varias: se habla de diez. Por otra parte: ¿un cuchillo? ¿Por qué no un arma de fuego?

En ese sentido, es cierto que el hecho de sangre ha funcionado como la brisa que levanta una cortina. Y se tejen diversas hipótesis sobre lo que hay detrás de ese paño: se mencionó que Rivas podía estar involucrado en el presunto esquema Ponzi Ganancias Deportivas; pero también hubo al menos un testimonio en tribunales que relacionó a la víctima, Moreno, con la compra y venta de criptomonedas en Mendoza.

Sin que nada de ello implique automáticamente ser un criminal, sí es verdad que se trata de actividades que se desarrollan "en negro", por fuera del control estatal, y eso abre la ventana a conflictos que pueden haberse suscitado y que en esta instancia no se pueden descartar. La gran pregunta, en todo caso, es cómo y por qué una transacción irregular derivó en un homicidio.

La fiscal Claudia Ríos está a cargo de la instrucción y el abogado Alejandro Cazabán defiende al acusado. Entre la inocencia y un veredicto adverso hay una distancia abismal, ya que de ser hallado culpable Rivas sería condenado a perpetua.