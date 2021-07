Video: salvó a una mujer de un asalto echando a patadas al ladrón

Un violento hecho se registró en las últimas horas en las inmediaciones de la estación de trenes ubicada en el barrio porteño Coghlan. Una mujer fue atacada por un delincuente, quien la golpeó y la amenazó con un cuchillo en plena calle.

Ante los gritos desesperados de la mujer, un vecino salió a ayudarla y la salvó del violento asalto pegándole una patada al ladrón. "Tengo todos los documentos, por favor, te juro, te doy todo lo que quieras… ¡Soltame pelotudo! ¡Soltame! ¡Soltame idiota! ¡Soltame!", se la escucha gritar desesperadamente a la mujer mientras era amenazada por el delincuente.

El violento hecho se registró en las inmediaciones de la estación Coghlan del tren Mitre. Al escuchar los gritos, Reinaldo, vecino del lugar, salió en defensa de la mujer y echó a patadas al asaltante.

"Escuché que la chica gritaba fuerte 'Te doy todo pero déjame los documentos', pero hasta ese momento creí que por los gritos se trataba de una pelea de pareja", contó el vecino en diálogo con C5N

"Estaba por salir a pasear al perro cuando escuché los gritos desesperados de la chica. Abrí la puerta y me encontré con esa situación: la mujer estaba tirada en el piso, él estaba arriba de ella, golpeándola muy fuerte. Después vi la cuchilla. Él estaba agachado y pegándole", agregó el hombre.

"Después de la patada que le di, se paró y salió corriendo para el lado de las vías. Corrió muy rápido y no lo vi más. Me llamó la atención que él apuntaba a la cara para pegarle, no en el cuerpo, la medía... La chica se fue con la cara toda roja", completó el vecino salvador.

El violento hecho fue captado por las cámaras de seguridad de la zona y el video se viralizó en redes sociales.