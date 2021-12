Intentaron asfixiarla y la amenazaron con matar a su bebé para robarle

Aunque Maipú era sinónimo de vida tranquila, durante los últimos años se convirtió en un lugar con numerosos casos de inseguridad. En este sentido, los incidentes sorprenden a los vecinos por el nivel de violencia que generan. Emilia, una vecina de la calle 25 de mayo, en el Oeste en Maipú, relató su último robo. "Uno vino, me puso una bolsa en la cabeza y me quiso ahorcar. Me pedían plata". En tanto, vecinos exigen mayor presencia policial.

"Eran las 10 de la noche y mi pareja salió a comprar una pizza. Yo estaba dándole de comer a mi bebé y escucho el ruido de una estampida, corridas y entraron tres hombres. Venían encapuchados y eran flaquísimos. Me hicieron parar, me llevaron a la pieza y me ataron los pies", relató la vecina de Maipú.

Luego de ese episodio, los ladrones comenzaron a pedirle dinero y le afirmaron que "les habían pasado el dato de que había plata". La vecina les explicó que ellos "no tenían plata", pero ante la negativa, los malvivientes le propinaron una serie de golpes en la cabeza.

"Había uno más moderado y otro era más violento. Cerraron todo para que nadie me escuchara, revolvieron todo, agarraron el televisor, se llevaron la computadora y uno de ellos venía con mi celular y me decía que lo desbloquee, le saque el patrón, la huella y el GPS", explicó Emilia.

Mientras guardaban el botín que iban consiguiendo dentro de la casa, los ladrones le preguntaban cuándo iba a llegar su pareja. "Yo rogaba que se demorara porque creo que lo estaban esperando para cargar todo en el auto e irse".

"Te mato al nene"

Otra de las amenazas que realizaron durante los interminables minutos fue gritarle que "si no entregaba la plata", mataban a su bebé. "Dame la plata o te mato al nene", le dijeron. Además, la asustaron con ponerle una bolsa en la cabeza, amenaza que cumplieron minutos más tarde.

"Me amenazaron con ponerme una bolsa en la cabeza, uno amagó a hacerlo hasta que uno vino, me puso la bolsa y me quiso ahorcar. Después de un rato me soltaron y me dieron al nene", agregó.

Emilia explicó que durante la búsqueda le desarmaron toda la casa y le rompieron el placard en búsqueda del dinero que ellos no tenían. Sin embargo, con la llegada de sus vecinos, los ladrones decidieron irse de la vivienda.

"Me ataron las manos con mi bebé en brazos y se fueron rápido, pero dejaron muchas cosas. Los televisores los dejaron en el baño y se fueron solo con dos mochilas que tenían la computadora, unas zapatillas nuevas y algo de oro que yo tenía del recuerdo de mis quince años".

Luego de unos minutos, su pareja llegó a la casa, pero la vecina temía que aún estuvieran escondidos. "No gritaba porque ya veo que los alertaba y venían y me pegaban un tiro a mí y a mi pareja".

"Escucho que llega mi pareja, entra a la casa y no me ve, entonces vuelve a salir y le pregunta al vecino si no me había visto. Ahí grité y llegó corriendo a la pieza. Se fue en el auto a buscarlos", dijo.

Más presencia policial

Según el relato de la vecina, la policía demoró en llegar, pero le dijeron "que estaban hace 15 minutos cerca de la casa, aunque no los vimos. Después apareció científica y uno me pidió medias para usarlas de guantes".

Aunque se trató de un hecho de inseguridad repleto de violencia, los vecinos afirman que no se trata del primer caso. "A una chica le entraron dos veces y en la primera le gatillaron. A otra chica le pasó lo mismo y siempre son tres tipos", dijeron. Por este motivo, reclaman mayor presencia policial y municipal.

"Si bien estamos a dos minutos del centro de Maipú, es zona de fincas y mucho terreno solo, sin iluminación. Hay casas ocupadas y los más viejos de la zona saben que vienen de ahí. Hoy tuvimos una reunión con los vecinos por lo que me pasó y queremos que desde provincia nos expliquen por qué no hay más policías en el departamento", concluyó la vecina afectada por el hecho de inseguridad.