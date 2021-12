Estafa: fue al cajero y descubrió que le habían robado toda la plata

Una mujer de Cipolletti, Rio Negro, fue al cajero a retirar el dinero que había cobrado por su jubilación, pero descubrió que le habían robado todo. Según el registro de movimientos, el mismo día que le depositaron hubo extracciones de $5 mil y $10 mil. La señora había cobrado hasta el aguinaldo, pero los estafadores la dejaron con saldo negativo.

La mujer sabía que el 9 de diciembre le depositaban los haberes correspondientes al mes y el aguinaldo, por este motivo se dirigió a un Pago Fácil para pagar algunos servicios adeudados. "Como sabía que había cobrado fui a un Pago Fácil a pagar algunos impuestos y la chica que atiende, que ya me conoce, me dijo que tenía fondos insuficientes, lo cual me pareció muy raro".

Preocupada por la situación, el día 10 de diciembre la mujer se acercó a un cajero automático del Banco Patagonia. Colocó la tarjeta y puso su clave: al ingresar se dio cuenta que la plata que le habían depositado no estaba y, además, que tenía un saldo negativo de mil pesos.

"Lo primero que hice fue revisar el registro de movimientos. Ahí pude corroborar que el depósito por la jubilación y el aguinaldo la habían hecho el 9 de diciembre y que, ese mismo día, hubo varias extracciones de 5 mil y 10 mil pesos. También tenía 25 dólares, los cuales desaparecieron", afirmó la señora.

Automáticamente, la jubilada realizó la denuncia al 0800 y se presentó a la entidad bancaria para reclamar su dinero. Mientras tanto, empezó a pensar en qué lugares había realizado compras o retirado dinero, ya que sospecha que le clonaron la tarjeta.

"El mes pasado estuve en Buenos Aires, pero allá pagué todo en efectivo y tengo el registro de todo los movimientos. Lo que sí me llama la atención es que, en Cipolletti, yo siempre iba a retirar plata en el cajero de calle Roca, pero un día fui al de España, por eso creo que allí puede haber pasado algo", agregó la mujer.

¿Una estafa familiar?

La señora explicó que no era la primera de su familia en ser estafada. Durante la semana anterior, su hermana vivió un hecho similar y se mostró muy indignada por la falta de seguridad del banco.

"A mi hermana le pasó algo parecido. Su hija fue a sacar plata, porque es apoderada, y se encontró con que tampoco tenía dinero en la cuenta. Tuvo que completar un montón de planillas y le dijeron que le iban a devolver la plata en un plazo de 10 días, pero por ahora no ha pasado nada", explicó la mujer.

En tanto, también agregó que lo único que espera es que "se solucione todo rápido, porque acá hay mucha culpa del banco", concluyó.