Triste Navidad: un hombre se electrocutó armando el arbolito

Aunque el armado del árbol de navidad suele ser un momento especial para las familias, un hecho terrible apagó la magia navideña. En concreto, un salteño de 36 años perdió la vida mientras armaba el arbolito de su casa.

En un primer momento, testigos afirmaron que la víctima había fallecido camino al Hospital Papa Francisco en un móvil policial, pero desde la Policía de Salta desmintieron esta versión y afirman que el hombre se habría transportado en un vehículo personal de la familia.

“Ayer a horas 19 ingresó una alerta telefónica al sistema de emergencias 9-1-1, que daba cuenta sobre un accidente en un inmueble en barrio Democracia. Inmediatamente cuando el personal policial toma conocimiento de esta situación, deriva la alerta al personal de Comisaría Décima, quienes se desplazan al domicilio indicado”, indicó el oficial Juan Posadas, encargado de prensa de la Policía de Salta.

Al llegar al lugar, efectivos policiales dialogaron con el padre de la víctima quien explicó que el joven de 36 años comenzó a armar el arbolito de navidad y, al colocarle las luces, recibió una descarga eléctrica. Por otro lado, el hombre afirmó que minutos antes de la descarga su hijo estaba circulando por la casa con los pies descalzos y pisó una superficie mojada.

Aunque se creía que la Policía de Salta había trasladado a la víctima al Hospital, efectivos confirmaron que el hombre fue trasladado por su propia familia. "Si bien el móvil policial llegó de casi forma inmediata al lugar, no llegó a trasladar a la persona damnificada porque familiares lo habían trasladado por otros medios". Además, resaltaron que la ambulancia nunca llegó.

Según constataron los médicos del Hospital Papa Francisco, la víctima de 36 años llegó sin signos vitales.

El relato del padre

El padre de la víctima, Ramón Valencia, desmintió la versión policial y afirmó: “El patrullero no vino rápido, en el hospital nos dieron muy mala atención, no lo quisieron atender rápido”. “Nosotros salimos a llamar al 911 pero nunca llegó, ellos dicen que si llegaron, pero no. Nosotros con un vecino lo llevamos al hospital”.

En tanto, Valencia remarcó que quizás la ambulancia nunca llegó porque son una familia humilde y trabajan como albañiles. "No sé si es porque uno es pobre o porque será. Mi hijo ya estaba sin vida”. Por otro lado, el hombre agregó que la descarga eléctrica también le pegó a su nieta, pero no le causó tanto daño como a su hijo.

El hombre de 36 años tenía cuatro hijos que quedarán a cargo de los abuelos, tras la desgracia ocurrida en el barrio Democracia de la provincia de Salta.