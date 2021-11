La conmovedora carta de la hija de una docente asesinada

Este viernes una docente fue asesinada de dos puñaladas cuando caminaba rumbo a su trabajo en un colegio de Comodoro Rivadavia. Por el hecho detuvieron a una expareja, quien intentó quitarse la vida con el mismo cuchillo con el que mató a la víctima. En las últimas horas, una de las hijas de la mujer escribió una conmovedora carta en las redes sociales para despedir a su madre.

"Me quedo con esta sonrisa , con tu audio que me mandaste a la noche de tu cumpleaños agradeciéndome por un cumpleaños tan hermoso. Me quedo con tu felicidad cuando te contaba algo lindo que me pasaba". Así empieza la carta que la joven publicó en las redes sociales.

La joven publicó la carta en las redes sociales

El femicidio

Daniela tenía 53 años, era docente, y este viernes al mediodía iba rumbo al colegio Perito Moreno, donde trabajaba cuando fue sorprendida por su expareja. Miguel Ángel Asencio la estaba esperando con un cuchillo en la mano.

El hombre le asestó dos puñaladas, en el pecho y en la espalda. Los gritos alertaron a los vecinos, quienes intentaron detener al femicida. El hombre finalmente fue reducido por la Policía cuando amenazó con quitarse la vida con el mismo cuchillo que momentos antes había asesinado a la docente.

Gran conmoción generó el hecho en la comunidad que este sábado realizará una marcha en la plaza departamental de Comodoro Rivadavia para pedir Justicia.