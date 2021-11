El indignante posteo de una de las acusadas de matar a un nene

Una de las acusadas de asesinar a golpes a un niño de 5 años en La Pampa realizó un posteo días atrás en sus redes sociales que hoy genera indignación. La joven es la novia de la madre del pequeño que falleció este viernes. Los médicos constataron que en el cuerpo del pequeño había lesiones de vieja data.

Abigail Páez es una de las acusadas y detenida por la muerte de Abel Lucio Dupuy quien fue hospitalizado el viernes con convulsiones, pero murió momentos después. Por el hecho la Policía detuvo a su madre, Magdalena Espósito Valenti y a Páez. Ambas se abstuvieron de declarar y seguirán con prisión preventiva.

Paéz, quien era muy activa en sus redes sociales, días atrás realizó un posteo que hoy llama la atención y genera indignación. La joven de 27 años publicó: "No tengan hijos si realmente no lo desean no lo planean como una gran meta o como lo más importante en sus vidas. No traigan pibes al mundo para sufrir".

El posteo de la detenida

Paéz es señalada como una vecina como quien le propinaba los golpes al pequeño. La familia paterna, además, asegura que solicitaron la custodia, pero la Justicia no los escuchó.