El estremecedor relato del abuelo del nene asesinado por su madre

Un relato lleno de detalles escalofriantes es el que hizo el abuelo de Lucio Dupuy, el nene de 5 años asesinado en manos de su madre y la novia en La Pampa. El abuelo paterno del pequeño indicó que junto a su hijo habían ido a la Justicia para pedir la tenencia, pero no fueron escuchados.

En medio del sepelio del niño, Ramón dio declaraciones a la prensa donde indicó que “hace un año le dije a los jueces que le dejen la tenencia a mi hijo porque lo iban a matar".

"La propia madre y su pareja lo mataron, lamentablemente estas mujeres, estas cosas mataron a mi nieto a golpes”, agregó sin dudarlo.

De acuerdo a su relato, hace tres años la madre perdió la patria potestad de Lucio, pero tiempo después otra jueza se lo reintegró.

“Le pido a los jueces que cambien esto para que no haya otro Lucio. Esto no es justo, no todas las madres tienen la patria potestad por ser buenas personas", dijo.

El hombre precisó que para poder hablar con el niño debían darle 3 mil pesos a la madre y contó que cuando lo retaban "el nene se hacía pis encima porque les tenía pánico".