La familia de Lucas González habló de "encubrimiento" y "complicidad"

"No podemos entender que los policías sigan paseando y nosotros estemos acá velando a Lucas, no entra en la cabeza de alguien razonable que todavía sigan libres", dijo hoy Emmanuel, uno de los tíos del adolescente de 17 años que murió ayer tras ser baleado por efectivos de la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Barracas.



Además, en la puerta de la casa de la familia de Lucas González, su tío pidió que la investigación se extienda a otros efectivos que cree actuaron como encubridores.



"Estos tres delincuentes no eran únicamente estos tres, son más, queremos que también investiguen a otros. Estos tres fueron los que accionaron el gatillo para matar a Lucas pero hubo más, los que encubrieron esto", expresó.



Emmanuel recordó a su sobrino como "un chico muy sano" y dijo que justamente "por eso va a seguir dando vida", en referencia a que sus órganos fueron donados.





"Era corazón, sacrificio, eso era Lucas. Era levantarse a las seis para ir a entrenar, venir a estar con su familia, estudiar un rato e ir al colegio, así todos los días", agregó emocionado.



El tío del adolescente aclaró que la familia no está "en contra de la policía ni de nadie" solo "en contra de esta mala policía que perjudica a la buena". Sobre la Justicia, en tanto, se preguntó si es cómplice: "O son cómplices o algo pasa, cualquier juez o fiscal que ve esto hace algo". concluyó.