Video: mataron a un adolescente en una panadería y los vecinos hicieron una "pueblada"

Un adolescente de 17 años fue asesinado de una puñalada en el tórax dentro de una panadería de la localidad bonaerense de José C. Paz, en una presunta discusión con un hombre, quien ya fue identificado y es buscado por la policía, informaron hoy fuentes de la fuerza de seguridad y judiciales.



El hecho ocurrió ayer por la tarde en el interior de una panadería ubicada en el cruce de las calles Cumana y Martín Coronado, de la mencionada localidad ubicada en el oeste del conurbano, donde trabajaba la víctima. Fuentes policiales señalaron que un vecino dio aviso a la policía que dentro del local había un joven con una herida de arma blanca.

#JoseCPaz #AHORA Vecinos protestan por el asesinato que se produjo hace horas de un adolescente mientras atendía una panadería.

— Inforbano (@Inforbanodiario) November 11, 2021

Personal de la comisaría 3ra. de José C. Paz arribó al lugar donde constató que había una persona herida en el tórax, identificada como Joel Sánchez (17), quien fue trasladada al Hospital Rubén Caporaletti, de José C. Paz, donde finalmente falleció.



Testigos le señalaron a la policía que la víctima aparentemente discutió con un hombre, quien lo hirió de muerte y luego huyó en bicicleta. En su escape el hombre perdió su teléfono celular y un cuchillo tipo carnicero, que se investiga si fue el arma utilizada en el hecho.



“No fue un robo. Serían conocidos del barrio”, aclaró una fuente policial ya que no se detectaron faltantes a la víctima ni en la panadería. El agresor ya fue identificado y es intensamente buscado por los efectivos policiales. Los investigadores intentan establecer los motivos de la disputa, indicaron las fuentes.

#JoseCPaz El adolescente asesinado está noche se trata de Joel Sánchez de 17 años, sus vecinos y allegados al enterarse del hecho fueron a protestar a la Comisaría 3° ubicada sobre la calle Potosí, que queda a una cuadra dónde ocurrió el homicidio.

El hecho está siendo investido por el fiscal German Weigel Muñoz, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 19 de Malvinas Argentinas, departamento judicial de San Martín bajo la carátula de “homicidio”.