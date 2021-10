Mató a una mujer, lo liberaron y al poco tiempo asesinó a otra

El hombre que fue detenido por el femicidio de una mujer de 65 años, quien fue asesinada a puñaladas dentro de su comercio de la ciudad salteña de Tartagal, se encontraba en libertad condicional tras cumplir los dos tercios de la pena por el homicidio de otra mujer, informaron este martes fuentes judiciales.



El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Vega, imputó a Luis Enrique Rebilla como autor del delito de "homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género", en perjuicio de Susana Zerpa (65), el cual prevé en un futuro juicio oral la pena de prisión perpetua.



En la acusación, Vega sostuvo que el acusado mantenía una relación sentimental con la víctima desde el pasado mes de abril y que Zerpa había decidido ponerle fin por sus actitudes agresivas como consecuencia de los celos.

Segundo femicidio

De acuerdo a lo que determinaron los investigadores, el hecho ocurrió cuando Rebilla se presentó en el local comercial ubicado en la calle General Güemes al 500, de la ciudad de Tartagal, ubicada a 365 kilómetros al norte de la capital salteña, donde le generó a Zerpa numerosas lesiones con arma blanca en la zona del cuello y tórax, y le provocó la muerte en forma instantánea.

Los investigadores descubrieron que la víctima tenía 15 puñaladas

Durante la audiencia de imputación desarrollada en las últimas horas en la ciudad de Tartagal, el hombre estuvo acompañado de un defensor oficial y, tras conocer la acusación en su contra, decidió declarar y negó su participación en el hecho.



Vega solicitó al Juzgado de Garantías interviniente que se mantenga la detención del acusado, mientras se cumplen las numerosas medidas solicitadas para lograr el esclarecimiento del hecho. En tanto, el juez de Garantías 1 de Tartagal, Nelson Aramayo, realizó el sábado, tras su detención en la vía pública, la audiencia de control de legalidad.



Luego se determinó que Rebilla se encontraba con libertad condicional desde el pasado 13 de mayo, al cumplir los dos tercios de una condena a 11 años de prisión por el que fue condenado por el homicidio de Zulema del Valle Gómez, ocurrido el 8 de mayo de 2011, también en Tartagal.



Tras este otro hecho, Rebilla, que ya tenía antecedentes por violencia de género, estuvo algunas horas prófugo y luego confesó que mató a Gómez porque ella, que convivía con él, lo engañaba. Al momento del juicio por el primer hecho, no existía la figura del femicidio.

Los informes psicológicos de la cárcel habían dado resultados favorables a su liberación

Los voceros indicaron que desde el 29 de octubre del año pasado, el hombre había accedido al beneficio de semilibertad previsto por la ley de Ejecución. Para el otorgamiento de la condicional se tuvieron en cuenta los informes psicológicos positivos y de conducta, contando con los dictámenes favorables respectivos.



Zerpa no había regresado la noche del jueves a su domicilio, ubicado en el barrio Mataderos, por lo que una vecina se presentó ante la comisaría 42, de Tartagal, donde denunció que no la veía desde el día anterior. Por ello, efectivos policiales se trasladaron al local comercial de la víctima, dedicado a la venta de insumos de pastelería, y escucharon música en alto volumen en el interior.



Al no obtener respuesta a los llamados, los policías ingresaron al local y hallaron el cuerpo de Zerpa sobre un charco de restos hemáticos, por lo que de inmediato activaron el protocolo para preservar la escena del hecho y dieron intervención al fiscal. Allí comenzó la búsqueda del sospechoso, que fue detenido al día siguiente.



La autopsia determinó que Zerpa tenía 15 puñaladas en el cuello y el tórax, además de marcas de defensa en las manos y los brazos, mientras que en el lugar del hecho fue hallado el cuchillo con el que la mujer fue atacada, según lo manifestó el fiscal de la causa en declaraciones radiales.