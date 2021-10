Video: filma las palizas que le da a su perro y desafía a los que lo denuncian

Un joven, menor de edad, tomó trascendencia en las últimas horas en las redes sociales por un motivo lamentable: filma las palizas que le da a su perro y las publica. Además, cuando las personas le recriminan su accionar, no muestra ningún tipo de arrepentimiento y hasta desafía a quiénes quieren denunciarlo o escracharlo públicamente.

El agresor aparece en Twitter bajo el usuario @Calypneo y las personas que intentan denunciarlo aseguran que es del partido bonaerense de 3 de Febrero.

La víctima de su incomprensible violencia es un perro similar a un caniche que sufre patadas, palazos y todo tipo de violencia por parte del joven que, además, se jacta de su accionar publicando los videos del maltrato animal, no muestra ningún tipo de arrepentimiento y hasta desafía a quiénes han iniciado una campaña para denunciar lo que hace.

"No voy a dar una falsa 'disculpa' a nadie y en ningún lado, por que yo no le pido perdón a nadie y muchos menos estoy arrepentido (yo no me arrepiento de nada manga de negros)", es uno de los tuits del joven luego de que muchas personas le recriminaran el incomprensible maltrato hacia su perro.

En otro mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el violento joven asegura que es menor de edad y por eso no teme a las posibles represalias de la Justicia ante tras sus actos de maltrato animal. "Genteee, soy menor de edad para su información, anqué logren hacer algo (lo dudo), no pasare ni un 1/4 ahí de la condena 'original'". Y si me vienen a hablar de un psiquiátrico, estaría de paso ahí. Como mucho 1 mes o 2 con suerte. Y eso realmente NO ME IMPORTAAA", escribió @Calypneo.

Como si la golpiza a su propio perro no fuera suficiente, otro usuario de Twitter lo acusa de haber envenenado a otro perro y el adolescente no solo no lo niega si no que sube la apuesta. "Te quedaste corto con eso", escribe al citar el tuit con la acusación que además refiere a los golpes que el joven y sus amigos le habrían dado a otro en la vía pública.

Una de las golpizas al perro (imágenes sensibles)